E’ indispensabile poter ricaricare l’auto a casa? A Milano no

E’ veramente indispensabile ricaricare a casa? A Milano no. Ce lo spiega il professor Alessandro Abbotto che già conosciamo nella sua veste di direttore del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano – Bicocca. In un intervento di suo pugno (leggi) e in un’intervista (leggi) ci aveva parlato di celle solari, mobilità all’idrogeno e idrogeno verde. Ma Abbotto è anche un convinto fautore dell’auto elettrica (ne possiede due in famiglia). E qui ci racconta come sia possibile viaggiare a zero emissioni anche senza disporre di ricarica domestica.

di Alessandro Abbotto

Una delle obiezioni-paure che spesso viene sollevata non solo dai detrattori ma anche da chi vorrebbe acquistare un veicolo elettrico è la mancanza di possibilità di ricaricare l’automobile presso il proprio domicilio.

Renault Zoe sì, wall box no

Ho sentito diversi esperti e consulenti, tra cui anche sostenitori della mobilità elettrica, che non consigliano di prendere un’auto elettrica in caso di mancanza di una presa elettrica nel proprio box o comunque condominio, suggerendo di passare nel transitorio ad un’auto ibrida.

Tralasciando per il momento la mia opinione, abbastanza negativa, sulle auto ibride, desidero qui portare la mia esperienza di utilizzatore di auto elettrica da oltre 15 mesi senza aver installato una presa nel proprio box di casa.

Ho prenotato una Renault ZOEIntensR110 Flex (ovvero con batteria a noleggio) nel marzo del 2019 e mi è stata consegnata a metà maggio dello stesso anno. Dopo 15 mesi di utilizzo prevalentemente cittadino e 5000 km percorsi, se fosse stata la precedente auto, una Renault Clio, il consumo stimato sarebbe di 7.5 litridi benzina ogni 100 km che, rapportato ai km percorsi, darebbe un totale di 375 litri.

Eppure ho già risparmiato 520 euro

Tenuto conto che il costo attuale della benzina si aggira intorno ai 1.4 €/litro, il risparmio in carburante, ai prezzi correnti, risulta essere di 520 € circa. Il risparmio in emissioni di gas climalteranti e polveri sottili lo lascio calcolare a voi!

Non nego che anch’io, inizialmente, fossi preoccupato del problema della ricarica: nei mesi che precedevano la consegna dell’auto ho fatto fare alcuni preventivi (e rispettivi sopralluoghi) sia per installare una Wallbox che una presa industriale CEE (blu) nel box auto.

Le mie preoccupazioni, però, si sono rivelate infondate. A Milano, città nella quale risiedo, la rete A2A (progetto E-moving) fornisce un servizio di colonnine di ricarica ben distribuito sul territorio comunale (anche in posizione strategiche, quali ad es. in prossimità del centro cittadino dove spesso è difficile parcheggiare un’auto tradizionale), utilizzabile tramite tessera (manca al momento una app per attivare la ricarica) al costo di circa 5 € al mese (pertanto costo totale in 15 mesi di utilizzo 75 €).

Tessere, App & ricariche gratuite

Peccato che spesso le colonnine sono occupate da furgoni commerciali per le consegne, i quali non dovrebbero avere convenienza ad utilizzare le colonnine A2A con un abbonamento business al costo di 0.40 €/kWh, quando altre colonnine a costi simili sono certamente più disponibili e numerose. Diciamo pure che non lo comprendo….Mi sono anche dotato di altre tessere/app (EnelX, NEXTCHARGE, BeCharge, E-Gap) che però non ho mai avuto necessità di usare (qui la mia spesa totale in 15 mesi si aggira su meno di 10€, il più delle volte per collaudo colonnine in caso di necessità).

In realtà, con mia sorpresa, ho scoperto che molti supermercati o negozi di zona, tra cui alcuni che già utilizzavo, erano dotati di punti di ricarica gratuiti (Lidl, Iper, Il Gigante, Ikea), peraltro spesso in modalità trifase a 22 kW consentendo quindi di sfruttare appieno il chargerAC in dotazione alla Zoe (in 1 ora ricarica di circa 110 km). Per cui, dopo essermi opportunamente informato tramite internet oppure app (ad es. NEXTCHARGE) abbiamo preso velocemente in famiglia l’abitudine di ricaricare l’auto in circa un’ora, sufficiente per il fabbisogno settimanale, durante la spesa.

Ricaricare gratis all’Università Bicocca

Negli ultimi due mesi ho anche testato il servizio di ricarica che l’Università di Milano-Bicocca, presso cui lavoro, metterà a breve a disposizione sia dei dipendenti che dei propri studenti.

Quindi per riassumere in 15 mesi di utilizzo della mia Zoe e 5000 km di uso prevalentemente cittadino ho speso in tutto circa 80 € di ricarica elettrica (grosso modo l’equivalente di 1 singolo pieno nella mia precedente Clio), risparmiando solo di benzina circa 500 € (oltre al costo, finora, della Wallbox).

Posso quindi affermare che, almeno in un centro urbano medio/grande come Milano, la possibilità di ricaricare nel proprio box di casa, al netto della comodità, non è assolutamente pregiudizievole e la sua mancanza non dovrebbe in alcun modo scoraggiare l’acquisto di un’auto elettrica a favore di un’auto ibrida o, peggio ancora, tradizionale.