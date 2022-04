È il TUV la strada per il retrofit di auto d’epoca?

È il TUV la strada maestra per evitare re la burocrazia italiana e omologare un’auto d’epoca retrofittata in elettrico? Ce lo chiede Stefano, un appassionato. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

È il TUV la strada? Che cosa si deve fare?

"Sono un Ingegnere Energetico, di professione impiantista industriale, ed un appassionato di auto d'epoca. Per prima cosa permettetemi di ringraziarvi per trattare (e spesso fare tanta chiarezza) tematiche di nicchia che fanno innamorare gli appassionati, ma che non infiammano il grande pubblico. Una di queste tematiche è il retrofit elettrico di auto d'epoca... Ed il muro invalicabile dell'omologazione! Tutti i progetti di retrofit che leggiamo sul sito Vaielettrico.it ci fanno sognare ad occhi aperti, salvo però scontrarsi con i costi del monopolio introdotto dal Kit di Retrofit. Come tanti altri appassionati, mi sentirei in grado di portare avanti un progetto di retrofit in autonomia, con gli stessi standard di qualità del kit omologato, ma con costi decisamente inferiori. L'unica speranza percorribile per raggiungere l'omologazione ed immatricolazione è in Germania, attraverso i servizi del TUV Sud".

La re-immatricolazione è automatica?

“ Fino a qui il percorso è abbastanza chiaro; è qui che vorrei rivolgermi a voi ed all’esperienza dei vostri utenti. Una volta immatricolata l’auto in Germania, il riconoscimento per le normative italiane (la famosa re-immatricolazione con targa italiana) è procedura automatica? O non è assolutamente detto? È vero che siamo in Europa e dovrebbero valere le stesse regole. Però è altrettanto vero che se la normativa italiana non riconosce l’omologazione di un veicolo modificato, possono nascere dei problemi…Qualcuno degli utenti ha una esperienza diretta a riguardo? Sia per ciò che riguarda l’omologazione tramite TUV Sud, che per la re-immatricolazione in Italia di veicoli modificati… Come sempre, vi ringrazio per le preziose informazioni “ . Ing. Stefano Gavioli

Risposta. Questa volta alziamo le mani: non abbiamo le competenze giuste e giriamo alla community la richiesta di aiutare il nostro lettore. Grazie fin d’ora.