E il litio dove lo prendiamo? Vicino a Roma…

E il litio dove lo prendiamo? È una delle materie prime fondamentali per le batterie, con provenienze considerate critiche. Ma ora Enel e Vulcan…

E il litio…/ Enel e Vulcan al lavoro nell’area laziale di Cesano

Enel Green Power e Vulcan Energy, uno dei primi produttore di litio al mondo, hanno siglato “un’intesa ad ampio raggio per ricerca sul litio geotermico”. L’obiettivo è mette a fattor comune le rispettive competenze nella geotermia e nell’estrazione del litio sviluppando iniziative congiunte, nel sito laziale di Cesano. La collaborazione prevede un approccio graduale, che in una prima fase di studio esplorativo vedrà la valutazione del potenziale della licenza “Cesano” di Vulcan. Il sito si estende su un’area di 11,5 km2 a pochi km da Roma. “La scelta di puntare sulle fonti rinnovabili porta con sé la volontà di affrontare nuove sfide,“, spiega Luca Solfaroli Camillocci, Responsabile Enel Green Power e Thermal Generation Italia. “È il caso della geotermia, una fonte di energia rinnovabile che ha davanti a sé notevoli prospettive di sviluppo. E su cui Enel Green Power ha puntato con convinzione, tanto da diventarne leader mondiale“.

Anche la Spagna si muove, grazie a Volkswagen

“Vulcan mira a incrementare la futura fornitura del nostro prodotto al litio sostenibile in risposta alla significativa domanda dei clienti. Sfruttiamo la nostra vasta esperienza nell’estrazione del litio da salamoie riscaldate per ottenere una significativa decarbonizzazione delle filiere industriali dei veicoli elettrici a livello globale“, commenta Francis Wedin, Direttore Generale di Vulcan. “Con la crescita e la diversificazione del nostro portafoglio di sviluppo dei progetti, miriamo a sviluppare attività di rilevanza globale nel segmento dello Zero Carbon Lithium. Attività che sia focalizzata sull’Europa e per l’Europa“. Non è questo l’unico progetto che ha al centro l’approvvigionamento del litio nel vecchio continente. Tra gli altri ricordiamo Future Fast Forward, lanciata in Spagna da Volkswagen con 62 imprese locali. Prevedendo la creazione di un ecosistema che va appunto dall’estrazione del litio fino all’assemblaggio delle batterie.