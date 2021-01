E il bonus rottamazione per le bici? Vaielettrico risponde

E il bonus rottamazione per comprare una bici che fine ha fatto? Nei meandri della burocrazia se ne sono perse le tracce e un lettore chiede lumi. Ecco lettera e risposta del Ministero

“Buongiorno, vi scrivo sempre in merito al bonus rottamazione. Ho rottamato un’auto Euro 3 a fine 2019. Dopo continui rinvii non è ancora stato possibile usufruirne. Nelle ultime FAQ del ministero dell’ambiente viene riportato che dal primo gennaio 2021 sarebbe stato possibile richiedere l’incentivo di 1500€ per l’acquisto di biciclette e/o abbonamenti per mezzi pubblici, ma non trovo dove e come fare la richiesta. Mi potete aiutare? Avete ulteriori informazioni? Grazie, cordiali saluti“. Enrico Bonaldi.

Risposta. Anche noi ci chiedevamo: e il bonus rottamazione non per comprare un’auto nuova, ma appunto una bici, o un abbonamento ai mezzi pubblici, che fine ha fatto? Abbiamo chiesto lumi al Ministero dell’Ambiente. La risposta non è ancora positiva ed è contenuta nelle ultime righe del testo che ci hanno fatto pervenire. Eccole: “…si comunica che, stante la permanenza del diritto al beneficio in capo a quanti abbiano i requisiti sopra citati, allo stato del procedimento non è possibile procedere all’attribuzione del buono mobilità in parola“. In sostanza: mancano ancora dei passaggi burocratici, bisogna conservare la documentazione in attesa che vengano ultimati. E noi terremo monitorato il tutto. Di seguito i passi salienti della mail in cui il Ministero spiega l’impasse.

E il bonus rottamazione? La risposta del Ministero

“Il Programma sperimentale buono mobilità 2021 prevede, nei confronti dei residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria…che rottamano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, il riconoscimento, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento risorse, di un “buono mobilità” pari a:

euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33-bis del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale”.

Mancano gli ultimi passaggi tra Ministeri

“Il buono mobilità, scrive ancora il Ministero, “previsto a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è cumulabile con quello previsto a partire dal 1° gennaio 2021. La normativa sopra citata prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al Programma sperimentale buono mobilità. Si precisa, infine, che la scrivente amministrazione ha predisposto una bozza di decreto oggi in fase di concerto tecnico con gli altri Ministeri. Al completamento di tale iter il Decreto attuativo recante le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al Programma sperimentale buono mobilità sarà pubblicato in GURI”.

