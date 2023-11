È già tempo di Polestar 4: l’azienda del gruppo Geely-Volvo va veloce e conferma l’avvio della produzione del nuovo modello. Lancio in Europa a inizio 2024.

È già tempo di Polestar 4, un Suv Coupé di gamma alta

Costruito in Cina, il nuovo modello si posiziona in termini di prezzo tra la Polestar 2 (che parte da 55.650 euro) e la Polestar 3 (da 94.900). Un’auto non certo economica, dunque. Si tratta della prima Polestar prodotta nella fabbrica di Hangzhou Bay di Geely, un impianto alimentato da rinnovabili, provenienti da idroelettrico e da fotovoltaico sul tetto. Uno stabilimento super-sostenibile con:

Passivazione esente da cromo per ridurre l’inquinamento delle acque.

per ridurre l’inquinamento delle acque. Vernice a base d’acqua per ridurre le emissioni di composti organici volatili.

per ridurre le emissioni di composti organici volatili. Filtraggio tramite carta secca nei forni per rimuovere la vernice nebulizzata, ottenendo la generazione di zero acqua in eccesso durante il processo di verniciatura. E riducendo l’utilizzo di energia per il condizionamento dell’aria del 60%.

per rimuovere la vernice nebulizzata, ottenendo la generazione di zero acqua in eccesso durante il processo di verniciatura. E riducendo l’utilizzo di energia per il condizionamento dell’aria del 60%. Concentratore rotativo e ossidatore termico rigenerativo per trattare in maniera efficace i gas di scarico dalla fabbrica.

È il modello più veloce della marca nata da Geely e Volvo

Questo SUV coupé è il secondo SUV della gamma Polestar, un marca rinata nel 2015 con il passaggio a Volvo, che a sua volta è controllata dalla cinese Geely. Oltre a incorporare elementi di design visti per la prima volta sulle concept car della marca, è anche l’auto di produzione Polestar più veloce finora. Il CEO Thomas Ingenlath spiega: “La prima Polestar 4 che esce dalla linea di produzione è il culmine del duro lavoro di innumerevoli colleghi e partner. Si distingue per design e prestazioni, un SUV coupé straordinario sotto molti aspetti. È la prima Polestar a disporre di un lunotto virtuale con specchietto retrovisore digitale di classe mondiale e svolge un ruolo molto importante nella nostra crescente gamma. Illustra il valore del nostro approccio diversificato e asset-light, che si avvale dell’esperienza di sviluppo e produzione del nostro partner e azionista“.