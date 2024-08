e-Fin 2.0 la pinna motore per paddle, surf, sup e kayak

e-Fin di Jaykay diventa 2.0. Il motore elettrico portatile, sembra una pinna. Con la sua spinta silenziosa e senza fumi è stato ulteriormente sviluppato per rendere più veloci sup, surf o kayak. Quanto costa? Dai 400 ai 500 euro.

Un motore elettrico portatile con batteria intercambiabile

Jaykay quest’anno ha presentato l’ultima versione del suo e-Fin. Quella 2.0 progettata per rendere più digitali gli sport acquatici grazie all’elettrificazione di stand up paddle, surf o kayak. Merito di e-boost, ma anche grazie alla retromarcia, alle batterie intercambiabili e al telecomando con display hd a colori da 1,3 pollici. Una serie di novità che rendono più comodo scivolare sull’acqua.

Questo prodotto è firmato dalla startup Jaykay GmbH di Kressbronn am Bodensee, in Germania, e funziona come assistente di pagaia da 360 watt.

Un’autonomia di 6 ore

La durata della batteria arriva fino a sei ore, in questo modo “gli stand-up paddler possono coprire facilmente distanze significative“. Insomma la possibilità di compiere vere e proprie escursioni sull’acqua.

Vediamo la velocità indicata dall’azienda: “A seconda della tavola e del peso complessivo, sono possibili velocità fino a 8 km/h” (siamo sui 4,3 nodi).

La prima versione è del 2022, la 2.0 è sul mercato da qualche mese. Vaielettrico li ha conosciuti al Salone Nautico di Venezia dove Ralf Puschmann ci ha spiegato le evoluzioni di e-Fin 2.0.

A partire da tre modalità operative ciascuna con marcia avanti e retromarcia. La modalità “Pa-dle” è conservativa, la “Cruise” è più fluida. Infine la modalità “Drive” migliora la manovrabilità, soprattutto quando si parcheggia la tavola.

Si tratta di un sistema modulare con “motore, elica e la batteria al litio che possono essere facilmente sostituiti senza dover sostituire l’intera pinna. Una batteria extra garantisce una lunga autonomia“. In questo modo è possibile organizzare escursioni lungo la costa e nei fiumi e laghi.

Daniel Jäger, uno dei tre direttori di Jaykay: “Con le nostre unità elettriche sostenibili stiamo rivoluzionando gli sport acquatici e spingendo il progresso in altri settori”. Oltre alle attività sportive e ricreative gli ingegneri dell’azienda stanno lavorando, ad esempio, su azionamenti specializzati per sedie a rotelle.

Un’azienda nata in garage

e-Fin è stato progettato e sviluppato sul Bodensee (Lago di Costanza) grazie alla passione per lo skateboard e il surf di Daniel Jäger, Benedict Kuhlmann e Isabell Armbruster-Kuhlmann. Idea alimentata nel loro garage a Kressbronn am Bodensee, in Germania.

Nel 2017 l’avvio della startup Jaykay dove si sviluppano microazionamenti elettrici intelligenti e alberi di trasmissione per lo skateboard, gli sport acquatici e altri ambiti della vita quotidiana dove è possibile applicare la micro-mobilità elettrica.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –