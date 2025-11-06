È di mia suocera l’auto da rottamare x il bonus. Se me la intesto…

È di mia suocera l’auto da rottamare per il bonus. Se me la cointesto, poi posso chiedere l’incentivo a nome mio? È la domanda di Maurizio, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
“Alla luce dei numerosi articoli che avete scritto e delle ultime domande dei lettori a cui avete risposto, volevo porvi un interrogativo sull’applicabilità degli incentivi al mio caso. Mia suocera è intestataria di un veicolo Euro 2 da rottamare. È residente, come me, in uno dei Comuni che rientrano delle aree previste dal decreto, ma per motivi di ISEE non ha potuto richiedere gli incentivi. Io, oltre alla residenza, ho anche l’ISEE che mi permetterebbe di accedere agli incentivi, ma non ho un veicolo di mia proprietà da rottamare. Alla luce delle ultime interpretazioni della normativa, secondo voi sarebbe possibile diventare adesso il secondo intestatario del veicolo in questione? E poi, qualora si riaprisse la possibilità di prenotare voucher inutilizzati, farne richiesta ? Spero di essere stato chiaro nell’ esposizione della mia idea. E che eventualmente essa sia applicabile rimanendo nei perimetri di legge. Grazie“. Maurizio G.
I tempi ci sarebbero, ma mancano i fondi…
Risposta. Sulla carta l’operazione sarebbe lecita e possibile, ma nella pratica la vediamo di quasi impossibile realizzazione. Vediamo perché. La norma dice che per usufruire dell’incentivo bisogna rottamare un’auto fino a Euro 5 e risiedere in un’area FUA. E fin qui ci siamo. Ma dice anche che bisogna risultare proprietari del vecchio veicolo da almeno sei mesi. Quindi: poniamo che la cointestazione dell’auto della suocera a Maurizio avvenga già lunedì 10 novembre. La domanda di bonus si potrebbe fare a partire dall’11 maggio 2026, con la scadenza degli incentivi fissata al 30 giugno. Tutto a posto, dunque? Eh no, perché già oggi i fondi a disposizione risultano assegnati . Probabilmente qualche rinuncia ci sarà e qualche voucher potrebbe essere riproposto dal ministero nei prossimi mesi. Ma non a maggio 2026.