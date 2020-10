E-day 2020, il 18 ottobre a Medicina (BO)

Via a E-day 2020. La prima edizione del motorshow elettrico organizzato dalla Comunità Solare (leggi qui) di cui Vaielettrico.it è media partner. Appuntamento a domenica 18 ottobre a Medicina. Siamo in provincia di Bologna, nel paese chiuso per alcune settimane nel pieno dell’emergenza Covid. L’evento rappresenta un bel segno di ripartenza.

All’evento parteciperanno il professor Setti e l’ingegnere Spacone

L’evento ha come obiettivo la promozione della mobilità sostenibile tramite incontri divulgativi a cui parteciperanno esperti del settore.

In particolare saranno presenti a Medicina il professor Leonardo Setti dell’Università di Bologna conosciuto anche per i suoi studi sulle relazioni tra inquinamento atmosferico e pandemia (leggi qui).

Darà il suo contributo anche l’ingegnere Leonardo Spacone di Power Cruise Control (leggi qui). Interverrà anche un rappresentante di Legambiente.

Esposizione di veicoli e test drive

La finalità della manifestazione secondo Cristian Loria, responsabile mobilità elettrica della Comunità Solare, è mirata: “A far avvicinare le persone e dimostrare che la mobilità elettrica è già un bellissimo presente. Riteniamo sia molto importante informare, far toccare con mano e dare anche la possibilità ai cittadini interessati di provare auto e scooter direttamente su strada“. Sarà una festa per la community degli utenti elettrici: oltre le relazioni e i test drive è prevista la presenza di operatori dello street food.

Il programma e tutte le informazioni

L’appuntamento è fissato alle 10 del 18 ottobre in Via Roslè 1331 a Medicina (BO). L’ingresso è gratuito, per maggiori informazioni si può scrivere a info@comunitasolare.eu, e si inizia con l’inaugurazione dell’esposizione dei veicoli elettrici e l’avvio dei test drive per tutti coloro che intendono provare le auto a emissioni zero. Seguono gli interventi culturali dei relatori invitati all’evento. Infine via allo street food.

Ci saremo anche noi di Vaielettrico.it

Anche noi di Vaielettrico.it saremo presenti a E-day 2020 con una postazione dove incontrare i nostri lettori e conoscerne di nuovi. Venite a trovarci.