E-Cat 80 di Vision F Yachts: il primo yacht turco elettro solare

Dalla Turchia Vision F Yachts, il catamarano E-Cat 80. Uno yacht elettrico solare. Con due motori elettrici Danfoss e ben 54 pannelli solari.

I 54 pannelli solari coprono gli ampi spazi di E-Cat 80 di Vision F Yachts

Una propulsione potente e agile manovrabilità: questi gli elementi che caratterizzano il sistema di propulsione di E-Cat 80. Formato da due motori elettrici Danfoss, ciascuno con 180 kW continui per 340 di potenza di picco. La velocità massima è di 16 nodi.

Come tutti i sistemi di propulsione elettrici – ricordiamo il supporto dell’elica di prua e quella di poppa – è alta l’agilità e il controllo dei movimenti che garantiscono un’ottima manovrabilità.

L’integrazione energetica è ottenuta dai 54 pannelli solari di bordo che caricano le batterie. Secondi i calcoli del cantiere si generano fino a 21,6 kW all’ora.

Un buon supporto, ma per avere la massima sicurezza il catamarano è fornito da due generatori gemelli da 150 kW da usare per le situazioni di emergenza.

Inutile l’impianto fotovoltaico? E’ utilissimo per soddisfare il fabbisogno dei servizi di bordo, importante in una barca di queste dimensioni, e per una navigazione a bassa velocità. Con pochi nodi i consumi sono limitati.

Le specifiche di E-Cat 80 che ospita a bordo fino a 16 persone

Vediamo le misure. Abbastanza ampie per una navigazione all’insegna della socialità e del comfort per 12 persone. Abbiamo 10,92 metri di larghezza e 23,97 metri di lunghezza.

Gli alloggi per l’equipaggio sono progettati per quattro persone.

Il cantiere spiega la filosofia di questo yacht: «Ideale sia per uso privato che per charter. E’ stato progettato pensando a chi ama l’avventura. Il garage è completamente personalizzabile e può essere equipaggiato con una gamma completa di giochi d’acqua ideali per l’esplorazione, tra cui attrezzatura per lo sci nautico, scooter marini, moto d’acqua, attrezzatura per le immersioni subacquee, tender e altro ancora».

La consegna della prima unità è prevista a breve, ma sono già in cantiere ulteriori unità di questa serie basata sulla riduzione delle emissioni climalteranti e sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili.

