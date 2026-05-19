E-Car Stellantis in arrivo: sarà la nuova Pandina?







E-Car primo prezzo in arrivo da Stellantis nel 2028: si tratta di un modello elettrico definito “compatto ed economicamente accessibile”.

E-Car Stellantis in arrivo, prodotte a Pomigliano dal 2028

Il costruttore ha annunciato l’’uscita delle prime E-Car dalle linee di produzione di Pomigliano per il 2028. Spiegando che la “E” di E-Car sta per Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile. “Questo segmento ad alto potenziale, destinato a essere prodotto in Europa per il mercato interno, è stato riconosciuto dalla Commissione Europea per la sua capacità di sostenere l’occupazione nel settore del design e della produzione”, spiega Stellantis. “Al tempo stesso, svolge un ruolo chiave nel favorire una più ampia diffusione dei veicoli 100% elettrici. Supportando una mobilità urbana comoda, e orientata all’uso quotidiano”. Aggiungendo che la E-Car sarà un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico. Sviluppato nella più autentica tradizione europea della “mobilità per tutti”. E in risposta alla contrazione del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa negli ultimi anni. Contrazione legata proprio ai prezzi.

Probabile coinvolgimento di Leapmotor nel progetto

Nella nota non si fa cenno a coinvolgimenti del partner cinese Leapmotor nel progetto. Cosa che appare probabile dopo i recenti annunci . E nella stessa nota si parla di tecnologie BEV di livello mondiale, sviluppate in collaborazione con partner selezionati per garantire maggiore accessibilità economica e accelerarne il time-to-market. Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, si limita a dire: “L’E-Car rappresenta un concetto profondamente radicato nel DNA europeo di Stellantis, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte. I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand”. Stellantis aggiunge che, con la prospettiva di volumi produttivi significativi, Stellantis valorizza la tradizione di Pomigliano nel produrre vetture tra le più accessibili d’Europa. Tra cui l’amatissima Fiat Panda. Non specifica se il modello nella versione Fiat si chiamerà Panda, o Pandina, come da recente modifica, ma la cosa sembra molto probabile.