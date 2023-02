E’ by Marelli il super motore della prima Maserati alla spina

Marelli fornisce i tre motori elettrici ad alte prestazioni per la nuova Maserati GranTurismo Folgore, la prima auto full-electric di Maserati

Grazie ai tre motori elettrici la Maserati Gran Turismo Folgore disporrà di una potenza installata massima di 1.200 CV, una densità di potenza di 9,2 kW/kg e una coppia totale di 1350 Nm. Annunciando la fornitura, Marelli sostiene che le ecdezionali prestazioni “sono garantite da una delle soluzioni più compatte sul mercato automotive per quanto riguarda i motori elettrici, interamente sviluppata e prodotta in-house da Marelli nello stabilimento di Modugno (Bari, Italia)“. Marelli ha contribuito anche al design del sistema di illuminazione della nuova Maserati Gran Turismo con i propri fari full LED. Su specifici allestimenti, includono anche il sistema di illuminazione adattiva a matrice ADB (Adaptive Driving Beam Matrix). Inoltre il veicolo è dotato di unità di controllo per la telematica di Marelli.

Tre motori a 800 volt di nuova generazione

Il motore elettrico Marelli che equipaggia la Maserati Gran Turismo FolgoreIl sistema di propulsione elettrico della nuova Maserati GranTurismo Folgore si basa sugli avanzati motori elettrici Marelli da 800 Volt. Uno posto sull’asse anteriore e due su quello posteriore. Sono derivati dal motorsport..

«Siamo davvero orgogliosi di fornire il nostro apporto tecnologico a un veicolo che segna un momento memorabile nella storia di un marchio iconico come Maserati» ha dichiarato Hannes Prenn, Presidente della divisione Electric Powertrain di Marelli. «Il nostro consolidato know-how tecnico nel campo dei motori elettrici, unito a una continua attenzione all’innovazione e a capacità produttive consolidate hanno rappresentato fattori chiave che ci hanno permesso di sviluppare la migliore soluzione per garantire le straordinarie prestazioni di questa vettura unica».

I nuovi motori sono statoi realizzati grazie all’impiego di tecnologie innovative. A livello dello statore, spiega Marelli, «densità di potenza ed efficienza sono garantite da soluzioni all’avanguardia nel campo dei motori ad “hairpin”, con vantaggi in termini di prestazioni elettromagnetiche e termiche». Tra queste, un fattore di riempimento più elevato (superiore all’80%) rispetto ai tradizionali avvolgimenti a filo. Nei rotori, l’ottimizzazione della scelta dei magneti e della geometria del rotore consente anche la riduzione della rumorosità e delle vibrazioni di origine magnetica, «grazie a un design ottimizzato dell’assemblaggio lamierini, accoppiato all’impiego di specifici magneti segmentati in grado di limitare le perdite».

Cambia anche il processo produttivo

Questi risultati sono anche il fruttpo di un innovativo processo produttivo, sviluppato nello stabilimento Marelli di Modugno. La produzione del rotore a -200 gradi grazie al raffreddamento criogenico assicura il perfetto inserimento dell’albero nel pacco rotorico. La fabbricazione dello statore si basa su un esclusivo processo che prevede la formatura degli “hairpin” in due fasi. La prima in 2D e la seconda in 3D.

Una stazione di fine linea è dedicata al collaudo di ogni singolo motore elettrico prima della consegna al cliente. Valuta caratteristiche elettriche e prestazioni meccaniche e NVH (Noise, Vibration and Harshness – rumore, vibrazione e ruvidità).

Marelli produce una gamma di motori elettrici da 400 e 800 Volt, con tecnologia sincrona a magneti permanenti trifase, elevata densità di coppia, sistema di raffreddamento ad alte prestazioni e velocità fino a 25.000 giri/min.

Oltre ai motori elettrici, Marelli sviluppa e produce tutti i componenti e-powertrain e termici essenziali per la gestione, il controllo e l’ottimizzazione dell’intero flusso di energia nei veicoli elettrici. Tra questi inverter ed elettronica di potenza, sistemi e-axle integrati (assali elettrificati), sistemi di gestione della batteria.

