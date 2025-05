Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

E brava Polestar che certifica la batteria dell’usato: un gesto di trasparenza per consentire all’acquitente di valutare meglio il valore dell’auto di seconda mano.

E brava Polestar: il check-autonomia residua tra i 112 controlli previsti

Lo diciamo da tempo: la capacità residua della batteria (e quindi l’autonomia che resta) è un elemento fondamentale per giudicare un’auto elettrica di seconda mano. E bene fa la Casa svedese (ma di proprietà cinese) a lanciare un programma di certificati di stato di salute della batteria (BSOH) per le Polestar 2 usate. Questo nell’ambito del programma Polestar Pre-owned, che reintegra nella rete ufficiale una selezione di veicoli già immatricolati.

Un po’ come Tesla, Polestar vuole gestire direttamente almeno una parte del business dei suoi veicoli di seconda mano. Assicurando appunto di fornire un’informazione cruciale per decidere se acquistare o meno un’elettrica usata. Per essere certificata come Polestar usata garantita, ogni vettura viene sottoposta a un controllo in 112 punti presso un centro di assistenza ufficiale. Con documentazione verificata in modo indipendente su chilometraggio, manutenzione e proprietà.

Un dato fondamentale per giudicare il valore reale dell’auto

Sarebbe interessante conoscere il degrado medio delle batterie sottoposte a diagnosi. Ma si tratta di dati che i costruttori tengono per sé. Spiega Michael Lohscheller, CEO di Polestar: “Con l’introduzione del nostro nuovo certificato sullo stato di salute della batteria, abbiamo aggiunto un ulteriore motivo per cui scegliere una Polestar 2 usata. Con 112 punti di controllo, 24 mesi di garanzia e assistenza stradale e il nostro impegno continuo nel migliorare le auto tramite aggiornamenti software OTA“.

Dal suo lancio nel 2020, Polestar 2 ha ricevuto oltre 20 aggiornamenti software over-the-air (OTA), migliorando nel tempo. “Questi aggiornamenti hanno portato a maggior efficienza e autonomia grazie alla gestione ottimizzata della batteria, nuove funzionalità come Apple CarPlay e Android Auto”, assicura Polestar. “Grazie agli aggiornamenti software periodici, anche chi acquista una Polestar usata potrà contare su un’auto sempre aggiornata“.

