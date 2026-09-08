E-bike illegali in fuga? La polizia di Londra risponde con le Sur-Ron



















Per contrastare furti e rapine commessi con e-bike e ciclomotori elettrici, la Polizia di Londra punta sulle stesse armi dei criminali. La flotta di Sur-Ron passa da 5 a 25 mezzi: leggere, veloci e capaci di infilarsi dove auto e moto tradizionali non arrivano.

A Londra la lotta alle e-bike illegali si combatte… con le stesse armi. La Metropolitan Police ha deciso di quintuplicare la propria flotta di Sur-Ron, passando dalle cinque moto elettriche utilizzate inizialmente a 25 esemplari.

L’obiettivo è molto concreto: riuscire a inseguire ladri e rapinatori che sempre più spesso utilizzano e-bike modificate, moto elettriche e scooter per muoversi rapidamente nel traffico e dileguarsi dopo aver commesso un reato.

Una soluzione che può sembrare curiosa, visto che proprio le Sur-Ron e mezzi analoghi sono spesso al centro delle operazioni della polizia britannica contro l’utilizzo illegale delle due ruote elettriche. Ma è esattamente questo il punto: per raggiungerle servono mezzi con caratteristiche simili.

Leggere, scattanti e capaci di fare le scale

Secondo Scotland Yard, le moto elettriche consentono agli agenti di attraversare rapidamente il traffico, infilarsi nelle strade più strette e raggiungere aree normalmente inaccessibili alle auto e perfino alle motociclette tradizionali della polizia.

All’occorrenza possono affrontare anche gradini e scale, caratteristica particolarmente utile quando un inseguimento prosegue all’interno di complessi residenziali o zone pedonali.

“L’ampliamento della nostra flotta Sur-Ron offre agli agenti un altro potente strumento per rimanere un passo avanti rispetto ai criminali”, spiega Louise Puddefoot, Deputy Assistant Commissioner della Metropolitan Police. “Queste moto consentono agli agenti di muoversi rapidamente nelle strade trafficate, accedere ad aree che i veicoli tradizionali non possono raggiungere, rispondere più velocemente ai reati e arrestare più sospetti”.

Il fenomeno che la polizia sta cercando di contrastare riguarda in particolare i furti di smartphone, diventati negli ultimi anni un problema molto serio nella capitale britannica. La tecnica è semplice: il ladro si avvicina alla vittima su una due ruote, strappa il telefono dalle mani e fugge sfruttando accelerazione e agilità del mezzo.

Oltre 2.500 e-bike e monopattini sequestrati nel 2026

La scelta delle Sur-Ron si inserisce in una campagna molto più ampia contro le due ruote elettriche fuori norma. Nei primi sette mesi del 2026 la Metropolitan Police aveva già sequestrato oltre 2.500 e-bike e monopattini elettrici illegali, superando in pochi mesi le oltre 2.200 confische registrate nell’intero 2025.

Molti dei mezzi intercettati sono biciclette elettriche modificate con motori e batterie più potenti rispetto a quanto consentito dalla normativa britannica, oppure veicoli che, per caratteristiche e prestazioni, dovrebbero essere considerati veri e propri ciclomotori e quindi immatricolati e assicurati.

La polizia londinese ha iniziato persino a utilizzare dei banchi prova mobili, una sorta di rulli trasportabili che permettono agli agenti di verificare direttamente su strada la velocità raggiungibile da una sospetta e-bike modificata.

Il contrasto ha quindi due facce: da una parte sequestrare le due ruote elettriche illegali, dall’altra utilizzare mezzi elettrici ad alte prestazioni per non lasciarsele sfuggire.



Le Sur-Ron comprate con i soldi sequestrati ai criminali

C’è infine una curiosità nella curiosità. I soldi utilizzati per acquistare le nuove moto elettriche della polizia provengono infatti dai proventi delle attività criminali confiscati e successivamente reinvestiti nelle forze dell’ordine, mentre il Ministero dell’Interno britannico ha contribuito al finanziamento della formazione degli agenti.

Le nuove Sur-Ron sono già operative in diversi quartieri di Londra, tra cui Camden, Islington, Hackney, Tower Hamlets, Westminster, Kensington & Chelsea e Hammersmith & Fulham.

Secondo la Metropolitan Police i risultati della strategia complessiva cominciano a vedersi: nei dodici mesi terminati a luglio i reati di quartiere sono diminuiti del 14%, pari a oltre 33 mila episodi in meno. I furti alla persona sono calati del 24% e, in particolare, a Londra sono stati registrati oltre 13 mila furti di telefoni in meno nell’ultimo anno.

Per Scotland Yard le Sur-Ron sono diventate un vero “game changer”. E la scena ha qualcosa di inevitabilmente paradossale: la polizia sequestra le e-bike illegali e, per riuscire a prenderle, sale a sua volta su una moto elettrica.