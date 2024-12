È anti italiano chi sceglie l’auto elettrica?

È anti italiano chi si dichiara a favore dell’auto elettrica? Secondo questo lettore, orgoglioso del suo diesel con cui fa mille km con un pieno, sì. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

È anti italiano e pro-Cina, io con il diesel faccio mille km col pieno, lo sapete che…?

“Nel leggere e vedere i vostri VIDEO non posso che rimanere allibito delle vostre inesattezze e falsità. L’auto elettrica appena uscita di fabbrica ha gia creato un impatto ambientale come un diesel che ha gia percorso 100mila km. L’estrazione di litio e cobalto si crea un disastro ambientale enorme.

I biocarburanti, il common rail sapete cosa sono? Sapete quante famiglie stanno perdendo il lavoro? Sapete la storia del Dieselgate, dove gli Usa hanno tratto vantaggi enormi? Sapete che la Cina ci sta distruggendo economicamente in maniera impari? Siete anti italiani, siete contro l’automotive europeo. Per finire concludo dicendo che l’auto elettrica è una merda. Io con il mio diesel faccio 1000km con un pieno. Vergognatevi“. Giovanni Leonetti

Un concentrato di falsità alimentato sui social da mani sapienti…

Risposta. Pubblichiamo questa lettera perché ci sembra una summa perfetta di tutti i luoghi comuni e le falsità di cui è imbevuta la propaganda contro l’elettrico. Una propaganda alimentata da mani sapienti che, grazie a grandi capacità economica, riempie i social e i media di sciocchezze travestite da verità scientifiche.

Non è vero che un’auto diesel nel suo ciclo di vita inquina meno di un’auto elettrica, è una bufala smontata già nel 2019 dall’AEA, l’Agenzia Europea per l’Ambiente. Non è vero che le Case licenziano perché arriva l’auto elettrica. Le vendite calano perchè le macchine (tutte, anche diesel) costano troppo e troppe famiglie non se le possono più permettere.

E la storia del Dieselgate la sappiamo bene, avendo conosciuto le persone che in Germania, non negli Stati Uniti, hanno fatto della galera per esserne stati tra i protagonisti. Invece di affrontare e studiare la realtà, ci si continua a cibare di complotti e ad affrontare a suon di insulti chi la pensa diversamente. Che tristezza.