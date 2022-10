E anche la R4 diventò un Suv (elettrico)

E anche la R4 diventò un Suv. Le foto del prototipo in mostra al Salone di Parigi mostrano un altro veicolo “a ruote alte”, antipasto del modello di serie.

E anche la R4 avrà le ruote alte, affiancando R5

La Renault la definisce “un’interpretazione moderna piena di audacia” del modello originale, uscito di produzione 30 anni fa. Con alcuni tratti distintivi come la forma del cofano, il famoso “posteriore squadrato” e il paraurti. Oltre al finestrino laterale, a forma di trapezio arrotondato, posizionato appena sopra la ruota posteriore. E i parafanghi coprono completamente i passaruota terminando sul paraurti. Questa showcar, denominata 4EVER Trophy, preannuncia il futuro SUV 100% elettrico del segmento B della gamma Renault. E affiancherà la R5 nella gamma elettrica entry level della Renault, con il pensionamento della Zoe. Con una vocazione anche da fuoristrada: “Questo futuro veicolo sarà a suo agio sia in città che nelle aree rurali più remote“, scrive infatti la Renault.

Twingo e Zoe usciranno di scena

Con un’aria un po’ da buggy, la 4EVER Trophy ha un cofano molto incavato. Con una grossa presa d’aria per ottimizzare il funzionamento del radiatore, situato nella parte centrale del paraurti. Lo sbalzo anteriore è molto ridotto per ottimizzare le capacità off-road. La ruota di scorta si trova sul portapacchi in carbonio. Con la futura Renault 5, la R4 condividerà la nuova piattaforma CMF-BEV dedicata ai veicoli elettrici del segmento B. Una base tecnica che consentirà di “ottenere ottime prestazioni a livello di autonomia, acustica e comportamento dinamico, senza compromettere il design“. La Casa francese spiega che il posizionamento di R5 e R 4 sarà simile a quello è attualmente coperto da Clio e Captur. Precisazione importante, che sta molto a cuore al governo di Parigi: la produzione avverrà in Francia.