Il nuovo scooter elettrico di Suzuki si chiama e-Address, monta batterie LFP e punta innanzitutto sulla una grande praticità di utilizzo. Suzuki ha presentato l’e-Address al Bharat Mobility Global Expo 2025 di Nuova Delhi ed è il debutto ufficiale nel mondo degli scooter elettrici. La casa di Hamamatsu lo fa con un veicolo molto razionale e votato alla praticità. Non a caso è stato svelato in India, uno dei mercati più importanti per le due ruote di piccola “cilindrata”. Tanto che l’e-Address nasce proprio in India negli stabilimenti della Suzuki Motorcycle India Private Limited.

Dalle immagini sembra che lo scooter sia un prodotto già finito, non un concept o un prototipo ai quali spesso siamo abituati. L’e-Address vuole innanzitutto essere un compagno di strada semplice ed efficiente. Lo conferma un design “pratico” e senza particolari cure estetiche.

Come è fatto il Suzuki e-Address?

La cosa più particolare della scheda tecnica del Suzuki e-Address è la batteria litio-ferro-fosfato (LFP). Una tecnologia molto più usata nel mondo delle quattro ruote che in quello delle due. Infatti le prestazioni a parità di peso e volume sono un inferiori, ma in compenso sono più robuste e durevoli. Oltre che meno costose da produrre! Non sono ancora stati diffusi dettaglio su potenza e autonomia, ma si sa che il nuovo scooter di Hamamatsu avrà di tre modalità di guida e di frenata rigenerativa. Non mancherà la retromarcia per semplificare le manovre.

Sarà dotato di un display TFT LCD, sistema keyless e potrà essere connesso allo smartphone. Altro dettagli interessante: i fari sono LED.

Arriverà anche in Italia?