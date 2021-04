Duferco con Power Energia per la mobilità elettrica

Duferco Energia diventa fornitore di Power Energia per la mobilità elettrica. L’operatore genovese metterà a disposizione della cooperativa bolognese aderente a Confcooperative tutte le sue soluzioni di e-mobility, dalle tessere alle colonnine, dai servizi di ricarica ai wallbox.

Così l’e-mobility entra in cooperativa

La partnership tra Duferco Energia e Power Energia è stata siglata venerdì scorso. Duferco si impegna a dedicare un listino esclusivo a Power Energia con le sue stazioni di ricarica – wallbox e colonnine – delle diverse tipologie (gamma easy, smart e connect), accessori per le stazioni di ricarica, come pali di supporto, copertura plexiglass e card, cavi di ricarica e tariffe per l’utilizzo della rete pubblica, oltre all’uso dell’App D-Mobility per la ricerca delle strutture alberghiere dotate di punti di ricarica.

«La partnership con Power Energia – sottolinea Marco Castagna, Amministratore Delegato di Duferco Energia SpA – è per noi molto importante perché conferma come un approccio condiviso e di sistema sia la strada giusta per lanciare definitivamente la mobilità elettrica in Italia. Il nostro obiettivo è quello di fornire agli utenti un’esperienza di mobilità sempre più sostenibile e innovativa e questo accordo va proprio in questa direzione».

Anche il presidente di Power Energia, Alberto Cazzulani, ha confermato l’importanza di questa partnership. «I servizi alla mobilità elettrica rientrano nell’impegno che Power Energia ha con i suoi soci _ commenta _ , all’interno dell’area di attività “Think Green”, per supportarli nell’adeguamento sostenibile delle loro imprese».

«Siamo tutti sempre più interpellati – continua Cazzulani – da un cambio di paradigma delle nostre modalità di essere con scelte consapevoli, misurabili e capaci di offrire un senso al nostro presente ed al futuro delle prossime generazioni».

Duferco, 12 mila ricariche in una app

Duferco Energia è una società del Gruppo Duferco, tra i primi dieci operatori del mercato energetico italiano. Con sede a Genova e oltre 300 collaboratori, opera sul mercato italiano dal 2010. Ha chiuso l’anno finanziario 2019/20 con un fatturato di oltre 1 miliardo di euro, 6,6 TWh di energia venduta e 400.000.000 mc di gas. Duferco Energia è tra i primi player italiani anche nell’ambito della mobilità sostenibile. Può contare su una rete abilitata ai propri servizi di ricarica di oltre 12.000 punti di ricaricai n Italia e oltre 70.000 in Europa.

Poweer Energia accende THINK GREEN

Power Energia è una cooperativa di utenza che fornisce energia elettrica e gas. Nata a Bologna nel 2006, nell’ambito di Confcooperative Emilia Romagna, è oggi un patrimonio di Confcooperative nazionale e di tutto il sistema cooperativo italiano. Conta migliaia di imprese aderenti ed è la prima cooperativa in Italia per forniture. E’ anche accredita come Grossista presso l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Col progetto “THINK GREEN” fornisce consulenza per l’efficienza energetica, servizi per la mobilità elettrica e per il “plastic free” nelle aziende.

