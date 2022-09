Duemila IVECO eDaily frigo a noleggio con Petit Forestier

Duemila furgoni elettrici IVECO eDaily entreranno nella flotta di Petit Forestier Group, leader europeo nel noleggio e leasing di veicoli refrigerati. Le prime 200 unità saranno consegnate nel 2023. L’annuncio è stato dato alla fiera IAA 2022 di Hannover, dove IVECO ha presentato altre novità elettriche: con Nikola lancerà il Nikola Tre Battery Electric Vehicle (BEV) per il mercato europeo, mentre è pronta al debutto la versione beta del Nikola Tre Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). I due camion sono adatti a missioni di circa 500 km (BEV) o 800 km (FCEV).

I primi 200 nel 2023: “Una pietra miliare”

Gli eDaily per Petit Forestier saranno dotati di box refrigerati dell’allestitore Lecapitaine, una consociata interamente controllata da Petit Forestier.

Léonard Forestier, Presidente del Gruppo Petit Forestier, e Luca Sra, Presidente del settore camion di IVECO Group hanno definito l’intesa «una pietra miliare nella transizione energetica della catena di approvvigionamento refrigerata!»

L’eDAILY offre prestazioni simili a quelle diesel, con un’autonomia fino a 400 km nel ciclo urbano e a parità di carico utile e una capacità di traino. Inoltre, apre la strada alla completa elettrificazione nelle applicazioni gravose e professionali dei veicoli commerciali leggeri con una gamma di prese di forza elettriche fino a 15 kW, ideali per le unità di refrigerazione.

GATE, noleggio e servizi per i camion IVECO e Nikola

Dalla sede di Torino, invece, IVECO Group ha annunciato la creazione di una nuova entità, GATE (Green & Advanced Transport Ecosystem), modello di noleggio a lungo termine e all-inclusive di veicoli elettrici pesanti e leggeri. La data di lancio prevista è la metà del 2023, quando GATE inizierà a offrire i propri servizi completamente digitalizzati a clienti pilota in Italia.

GATE avrà una struttura aziendale indipendente, con personale dedicato. Inizialmente sarà a supporto dei marchi IVECO e Nikola con un servizio completo, basato su una formula pay-per-use. Un ecosistema integrale incentrato su numerosi veicoli a emissioni zero, da quelli per le consegne dell’ultimo miglio a quelli per le missioni a lungo raggio.

GATE metterà a disposizione un’ampia gamma di servizi, inclusi manutenzione e riparazione, connettività e telematica, finanziamenti, assicurazioni, ricarica e servizi aggiuntivi.

Arrivano in Europa i camion elettrici Nikola by IVECO

Il lancio di GATE è strettamente legato all’arrivo sul mercato dei due camion pesanti Nikola Tre Battery Electric Vehicle (BEV) e la versione beta del Nikola Tre Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Entrambi i veicoli sono frutto della capacità produttiva reale dello stabilimento che la joint-venture fra le IVECO e NIKOLA ha inaugurato nel 2021 a Ulm, in Germania. L’impianto dispone di una linea di assemblaggio progettata specificamente per i veicoli elettrici.

«Iveco Group e Nikola continuano a beneficiare della solida partnership avviata nel 2019», ha affermato Gerrit Marx, CEO di Iveco Group. «Insieme abbiamo raggiunto ogni tappa nel nostro percorso, con una velocità senza precedenti nel passare dalla progettazione alla vendita» ha aggiunto, smentendo le voci e le perplessità sulla tecnologia di Nikola (leggi).

