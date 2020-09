Duelli: Tesla contro Volkswagen, partendo dal Suv

Duelli: Tesla Model Y contro Volkswagen ID.4, in un documento interno della Casa tedesca. Due Suv elettrici che arrivano a inizio 2021 sul mercato italiano.

Duelli: il Model Y a confronto con la ID.4

Non è una novità che il presidente del gruppo tedesco, Herbert Diess, consideri i prodotti Tesla un riferimento fondamentale nell’elettrico. Lui stesso ha voluto provare il Model Y, ricavandone un giudizio convincente: “Questa macchina è per noi in molti aspetti (non in tutti!) un riferimento”. E ora emerge un documento interno alla Casa di Wolfsburg per mettere a confronto il nuovo Suv elettrico VW con quello della marca di Elon Musk. È stato pubblicato su Reddit dal gruppo di discussioni r/electricvehicles.

In pratica si tratta di una slide in cui vengono paragonate le principali caratteristiche delle due auto. Con un disegno in cui un ingegnere della Volkswagen h riassunto le misure dell’abitalità interna del Model Y. Sarebbe curioso vedere come, in una slide di analoghe dimensioni, i tecnici della Tesla sintetizzerebbero un duello del genere.

Dove vince la Tesla, dove prevale la Volkswagen

Riassumendo: le misure sono simili, ma non proprio sovrapponibili, dato che il Model Y è più lungo (477 cm. contro 458). Vediamo dove prevale l’auto americana e dove la VW: