Due VW ID.Buzz, un Paolo (Mariano) e un Matteo (Valenza) per una prova confronto della versione elettrica moderna del mitico Pulmino. Articolo+VIDEO.

Due VW ID.Buzz: uno in autostrada, uno sulla statale

Grazie all’amico Matteo Valenza, artefice di quest’idea, abbiamo pensato di mettere alla prova la Volkswagen ID.Buzz affrontando il viaggio che da Brescia, via Dalmazia, porta fino a Riva del Garda (TN). Due ID.Buzz identici (persino nel colore), Matteo, il sottoscritto e una “monetina” a decidere chi avrebbe scelto il percorso autostradale e chi la strada statale della Gardesana. Circa 120 i km che separano Brescia da Riva del Garda seguendo il percorso da casello a casello e poco più di 80 nel percorso extraurbano. Noi li abbiamo scelti entrambi. E vorremmo che le relative esperienze fossero lo spunto di riflessione per un nuovo modo di approcciare gli spostamenti. Non sempre la scelta più ovvia è quella compatibile con le esigenze del momento, no? E ci piace pensare a un mondo in cui le scelte siano ancora possibili e operate con lucidità e consapevolezza. Ma… vorremmo conoscere anche la vostra opinione! Non fatecela mancare!

I mei consumi? Su 78 km di statale 6,41 km/kWh

Vi anticipo quelli che sono stati i miei consumi: 15,6 kWh nel tratto di Gardesana di 78 km, a velocità forzatamente contenute, in media 49 km/h. Siamo quindi a 6,4 km con un kWh di energia, che non è male considerata la stazza del Volkswagen ID.Buzz. Matteo ovviamente ha consumato molto di più: ai 90 di media in autostrada su 126 km ha consumato 27,4 kWh, pari a una media di 3,64 km/kW. Una differenza rilevante, che dà l’idea di quanto incida la velocità (per di più senza frenata rigenerativa) sui consumi di un veicolo elettrico. Naturalmente non c’è un ordine prestabilito con il quale visualizzare i due video. Potete partire da dove credete! Ma, per una visione completa sulla questione, vi invitiamo a guardarli entrambi. È la la prima esperienza di questo tipo, ci piacerebbe ricevere i vostri feedback, sempre importanti per il nostro lavoro. Buona visione!