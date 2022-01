Due viaggi test in Vw ID4 GTX. E dimenticarsi che non è un diesel

Due viaggi test in Vw ID4 GTX. E dimenticarsi che non è...

Siamo alla guida di una Vw ID4 versione GTX, cercando di dimenticare che sotto il cofano non c’è il solito motore diesel, ma ci sono batteria e due motori elettrici. E ci comportiamo di conseguenza: spingiamo al massimo del consentito sia in autostrada, sia in città e sulla viabilità ordinaria. Senza guardare all’autonomia, ai consumi e alle ricariche (che non ci servono). E questo è il risultato.

Il gioco delle parti: il businessman e il commerciale

Abbiamo scelto due percorsi simili per chilometraggio, traffico e rilevanza. Uno sull’A1 da Bologna a Milano, simulando la più classica delle trasferte d’affari; il tempo è denaro e conta risparmiare anche dieci minuti.

Il secondo da Milano a Verona con attraversamento dell’operosa Brianza, del bergamasco e del bresciano dove si concentra il grosso della medie aziende italiane. Qui abbiamo immaginato di essere un “commerciale” in visita ai clienti: niente autostrarde e una teoria di aree industriali periferiche con un capannone ogni cento metri e una rotonda ogni cinquecento. Di fatto abbiamo sperimentato i due estremi di consumo di una Vw ID4 in un clima invernale standard per la Pianura Padana (temperature fra i 3 e i 10 gradi). Siamo passati così dai 25,4 kWh per 100 km del primo viaggio, ai 18,9 kWh/100 km del secondo. Ma veniamo al dettaglio.

Da Bologna a Milano: il tempo è denaro

Da Bologna a Milano abbiamo viaggiato in autostrada per 212 km, con cruise control a 130 km/h, e nel traffico cittadino per i restanti 10 km. Totale 222 km. Modalità fissa Eco, più che sufficiente a garantire prestazioni identiche, anzi migliori in accelerazione, di qualsiasi diesel. Siamo partiti alle 10,37 con 8 gradi di temperatura esterna, climatizzatore a 19,5 gradi, batteria al 100% che ci attribuiva un’autonomia attesa di 348 km.

Ai 130 fissi, Vw ID4 GTX consuma 31 KWh per 100 km

Quando il traffico ce lo ha consentito, per una ventina di chilometri fra Piacenza e Casalpusterlengo, abbiamo tenuto i 130 di media effettiva. Nei 18 km del test, percorsi in 8 minuti netti, abbiamo avuto un consumo di 31 kWh per 100 km. Ricordiamo che la batteria della Vw ID4 GTX ha una capacità netta reale di 77 kWh, quindi l’autonomia teorica alla massima velocità consentita dal codice (ovviamente impossibile da tenere in condizioni rali) sarebbe di quasi 250 km.

Nella realtà, in condizioni di normale traffico, la media autostradale con cruise control a 130 km/h non supera mai i 90-95 km/h. Qualcosa meno nel nostro caso: abbiamo concluso il tratto casello-casello a 87 di media; e 84 km/h di media sull’intero percorso comprendente anche l’uscita da Bologna e l’entrata a Milano.

Come detto il consumo è stato di 25,4 kWh/100 km, che corrisponderebbe a un’autonomia effettiva totale poco superiore a 300 km.

Siamo giunti a destinazione dopo 2 ore e 39 minuti con il 23% di batteria residua. L’abbiamo riportata al 100% in 1 ora e 5 minuti da una colonnina fast di Viale Monza che ha erogato 60,215 kWh al costo di 27,10 euro.

Morale: se sotto il cofano avessi avuto un motore diesel avrei impiegato lo stesso identico tempo e avrei speso una decina di euro in più di carburante.

Da Milano a Verona, via Brianza, a caccia di clienti

Da Milano a Verona (con digressione a Garbagnate Milanese, in Brianza) abbiamo utilizzato solo strade provinciali per un totale di 228 km. Anche in questo caso abbiamo scelto la modalità Eco. In pianura, e rispettando i limiti di velocità, non condiziona affatto la guida, tant’è l’eccesso di potenza dei due motori da quasi 300 cv della Vw ID4 GTX. La temperatura esterna si è mantenuta fra i 4,5 e 6 gradi durante tutto il viaggio, che è durato 4 ore e 49 minuti.

A 47 di media, anche d’ inverno si arriva a 400 km

La velocità media è stata di 47 km/h, il consumo registrato dalla strumentazione di bordo è stato di 18,9 kWh/100 km. Siamo partiti con la batteria al 100% e un’autonomia attesa, sulla base del tragitto autostradale precedente, di 318 km.

All’arrivo a Verona la batteria era scesa al 39%; abbiamo utilizzato 40,2 kWh di energia e l’autonomia residua era scesa a 155 km. Facendo due conti, quindi, in un ciclo extraurbano puro la nostra Vw ID4 GTX anche a temperature invernali ha conservato un’autonomia più che accettabile di 397 km.

Morale: se il nostro Suv fosse stato un diesel di livello equivalente non avremmo risparmiato tempo, ma avremmo speso almeno 25-30 euro, mentre noi di euro ne abbiamo spesi 18. E abbiamo ricaricato alla tariffa di 0,45 euro a kWh; ricaricando a casa avremmo speso meno della metà.

