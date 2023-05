Due Tesla nella top ten mondiale 2022

Due Tesla nella top ten mondiale delle auto più vendute nel 2022. Una, il Model Model Y, è addirittura sul podio, al terzo posto, mente il Model 3 è decimo.

Due Tesla nella top ten, con Model Y al terzo posto

In Italia si continua a pensare all’elettrico come a una nicchia. Ma i dati elaborati da JATO Dynamics dimostrano che modelli di successo come le due Tesla se la battono alla pari con i più affermati prodotti giapponesi, soprattutto Toyota. Colpisce il fatto che nella top ten non figurano auto europee, neppure con modelli popolari come la Golf. In tutto lo scorso anno sono stati immatricolati a livello globale 79,4 milioni di nuovi veicoli, in calo del 2% rispetto agli 80,7 milioni del 2021. Un flessione dovuta in buona parte alla continua interruzione della catena di fornitura e alla carenza di semiconduttori in Nord America e in Europa. Con conseguente riduzione della disponibilità di nuovi veicoli. Anche la guerra in Ucraina ha contribuito a questo declino: a seguito delle sanzioni, il mercato russo ha sofferto un calo delle vendite del 59%, circa 1 milione di unità.

Crescita impressionante dei marchi cinesi: +90%

In un mercato globale in declino, le vendite di elettriche sono aumentate del 66%, a 7,37 milioni, con un incremento anno su anno di 2,9 milioni di unità. La quota di mercato è passata dal 5,5% nel 2021 al 9,3%, con punte in Cina (15,6%) e in Europa (12,2%), con l’Italia decisamente sotto media, ferma al 3,7%. E come si diceva le vendite di EV sono trainate dal grande successo dei due prodotti Tesla più abbordabili. Il Model Y, in particolare, è arrivato a 747 mila consegne (+91%), grazie anche a tempi di consegna decisamente più brevi rispetto alla concorrenza. Solo due storici best seller di Toyota hanno fatto meglio: il RAV4 con 1,016 milioni di consegne e la Corolla con 992 mila. Ma non è detto che nel 2023 il Suv della Tesla non effettui il sorpasso, grazie ai forti ribassi prezzo praticati da marzo. Il Model 3 si è piazzato al 10° posto con 482 mila consegne, preceduto da un altro prodotto made in USA, il Ford F150.