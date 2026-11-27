In Sardegna il dibattito sulle rinnovabili è spesso dominato da narrazioni allarmistiche e fake news. Ai pannelli fotovoltaici vengono attribuite perfino le ondate di calore, mentre sulle pale eoliche circolano accuse che vanno dalla contaminazione dei terreni alla dispersione incontrollata di materiali. Per contrastare questa disinformazione e riportare la discussione sui fatti, l’associazione SAPER ha invitato nell’isola due amministratori locali europei: il bavarese Erwin Karg e lo spagnolo Jesús López Castejón. Saranno loro a raccontare come eolico e fotovoltaico abbiano contribuito a portare risorse economiche, servizi e nuova vitalità alle rispettive comunità.

Il sindaco bavarese che racconta le pale e lo spagnolo i benefici del fotovoltaico

Nella nota Saper annuncia e spiega chi sono i protagonisti di tre incontri pubblici dedicati alla contro informazione energetica. Un comune bavarese di 4.000 abitanti che produce tre volte l’elettricità che consuma e i cui cittadini sono soci proprietari delle pale eoliche. Un borgo della Castiglia-La Mancia che, grazie al fotovoltaico, è passato da 315 a circa 500 abitanti in pochi anni e ha moltiplicato per trenta il proprio bilancio comunale. Sono le storie di Fuchstal e Belinchón, due comuni della Baviera e della Spagna. Saranno i sindaci dei due centri a raccontarle in prima persona a Sassari, Cagliari e Oristano durante i tre convegni «Le rinnovabili che restano sul territorio», organizzati da SAPER – Sardi per le Rinnovabili. Gli appuntamenti si terranno giovedì 10 dicembre a Sassari, venerdì 11 a Cagliari e sabato 12 a Oristano.

La Sardegna deve installare almeno 6,2 GW di nuove rinnovabili entro il 2030 e come sottolineano dall’associazione il nodo principale resta il consenso dei territori, «i cui abitanti spesso sono poco informati sui benefici che queste tecnologie possono generare». Servono esempi concreti.

A Fuchstal le pale sono di proprietà dei cittadini

Erwin Karg è stato sindaco di Fuchstal, a 75 chilometri da Monaco di Baviera, dal 2002 al 2026. In 24 anni ha trasformato il suo comune in uno dei simboli della transizione energetica tedesca: due parchi eolici di proprietà di società locali, di cui il Comune detiene circa la metà delle quote, mentre il resto è suddiviso tra cittadini e investitori.

A Fuchstal si trovano anche impianti fotovoltaici comunali, impianti a biogas degli agricoltori locali e una rete di teleriscaldamento che fornisce calore a prezzo fisso. All’inizio il paese era diffidente: per il primo parco eolico, realizzato nel 2016, circa due terzi del capitale arrivarono da investitori esterni. Per il secondo, entrato in funzione nel 2024, le quote sono state sottoscritte da oltre 200 cittadini della zona e le adesioni sono state limitate perché le richieste superavano l’offerta.

Secondo Karg, le rinnovabili generano oggi per il territorio un valore aggiunto pari a circa 4 milioni l’anno. Con lui interverrà Robert Sing, ingegnere e progettista dei parchi di Fuchstal e di altri impianti eolici partecipati della Baviera, che illustrerà il modello societario: l’80% del capitale riservato a Comune, cittadini e proprietari dei terreni, quote a partire da 5.000 euro e un prospetto informativo approvato dall’autorità di vigilanza.

Belinchón, lo spopolamento frenato dal fotovoltaico

Jesús López Castejón, vigile del fuoco di professione, è sindaco di Belinchón, in provincia di Cuenca, dal 2011. Ha accompagnato l’arrivo di circa 600 MW di impianti fotovoltaici realizzati da grandi operatori privati e ha utilizzato le nuove entrate per trasformare il paese: tributi locali ridotti al minimo, contributi di 1.500 euro per ogni nuovo nato e per ogni studente, un centro culturale, una palestra e un impianto di autoconsumo comunale per ridurre le bollette dei residenti. Tra i pannelli solari pascolano le pecore degli allevatori locali e la popolazione è passata da 315 a circa 500 abitanti in pochi anni. Nel 2025 l’associazione spagnola del fotovoltaico Unef gli ha assegnato il premio «Creadores de Futuro».

Con il sindaco sarà presente Francisco Costa, tecnico comunale che ha seguito le procedure amministrative dei parchi solari, l’adeguamento della pianificazione urbanistica e i regolamenti che hanno trasformato gli impianti in entrate e servizi per la comunità.

Far conoscere altre realtà dove le rinnovabili non sono osteggiate come in Sardegna

«In Sardegna le rinnovabili vengono spesso vissute come qualcosa che si subisce», spiega Alessandra Scalas, presidente di Saper «Fuchstal e Belinchón dimostrano che anche un piccolo comune può governare questi processi e ricavarne entrate, servizi e lavoro. Abbiamo voluto che a raccontarlo fossero i sindaci che hanno realizzato questa trasformazione, perché nessuno è più credibile di chi ha dovuto spiegarla ai propri concittadini».

Saper sottolinea come la transizione non ha un colore politico dominante: Erwin Karg è un amministratore civico di area moderata, López Castejón appartiene al Partito Popolare spagnolo.

Partecipano anche gli amministratori locali sardi

Ai convegni prenderanno parte anche amministratori e rappresentanti istituzionali sardi. A Sassari, con la moderazione di Sante Maurizi, interverranno il sindaco Giuseppe Mascia e il portavoce di Saper Roberto Schirru. Nell’appuntamento di Cagliari saranno presenti la consigliera regionale Maria Laura Orrù e il vicepresidente della Commissione speciale per l’energia del Consiglio regionale, Gianluca Mandas. A Oristano interverranno il presidente della stessa Commissione, Stefano Tunis, e Ginevra Balletto, docente dell’Università di Cagliari.

Gli incontri sono aperti al pubblico con ingresso libero. Si svolgono con il patrocinio degli Ordini degli Ingegneri delle province di Cagliari, Oristano e Sassari e degli Ordini dei Periti Industriali e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cagliari.

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