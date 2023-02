Due ruote made in Italy alla conquista degli USA: Moto Parrilla guida il plotone di produttori italiani che sbarca in America grazie alla ribalta di AIMExpo a Las Vegas dal 15 al 17 febbraio 2023

Appuntamento fissato a Las Vegas dal 15 al 17 febbraio in occasione di AIMExpo, evento di riferimento per rivenditori e professionisti degli sport motoristici. Qui Moto Parrilla porta la sua e-bike più audace Tricolore in due diversi allestimenti. Il primo sarà un modello customizzato mentre il secondo una Tricolore M. Una bici a pedalata assistita che aveva già lasciato tutti a bocca aperta all’ultima edizione di Eicma. E che ora è pronta a prendersi il mercato a stelle e strisce grazie alla collaborazione con Bellissimoto, azienda nata nel 2008, icona di ricerca d’italianità ed eleganza dei prodotti.

Due ruote made in Italy: Las Vegas è Tricolore

Tricolore è frutto di ricerca e sviluppo con fornitori della Motor Valley di Reggio Emilia. Molti componenti sono realizzati in fibra di carbonio, che unisce resistenza e leggerezza, altri vengono ricavati in alluminio aerospaziale. Design, artigianalità e qualità costruttiva si sposano con la transizione ecologica dell’azienda.Per rendere più sostenibile il veicolo diverse parti sono prodotte in fibra di canapa o lino, totalmente riciclabili a fine vita, e capaci di ridurre a zero l’impatto sull’ambiente.

Inoltre Tricolore sta rivoluzionando il mondo e-mtb grazie ai tanti punti d’incontro con le moto come carro con forcellone a singolo braccio bilaterale di chiara natura motociclistica. Moto Parilla con Tricolore ha abbandonato il classico triangolo che da sempre contraddistingue le biciclette, grazie al telaio in carbonio e telaietto reggisella svincolato dal telaio stesso: una soluzione all’avanguardia che strizza l’occhio alle moto.

Due ruote made in Italy: Morini sbarca in USA

Anche L’iconico marchio motociclistico italiano Moto Morini farà il suo debutto sul mercato americano all’AIMExpo. Moto Morini è stata fondata nel 1937 dal famoso designer di motociclette Alfonso Morini e porta negli Stati Uniti decenni di maestria artigianale, design italiano distinto, qualità e prestazioni premium con il suo portafoglio di motociclette. La sede americana di Moto Morini sarà a Irvine, in California.

«Abbiamo scelto AIMExpo perché attira migliaia di leader del settore, rivenditori e media da tutti gli Stati Uniti – afferma Chris McGee, chief operating officer di Moto Morini – È la più grande fiera di sport motoristici del Nord America, quindi è il luogo ideale per noi per presentare le nostre motociclette e accessori stimolanti al mercato statunitense. Moto Morini, con la nostra famosa qualità, prestazioni e stile italiani, non vede l’ora di entrare in contatto con i concessionari e far crescere la nostra rete di partnership qui».

La piccola Dal Soggio ammortizza le grandi

Tra i colossi della motociclistica mondiale c’è una piccola azienda veneta, la Dal Soggio che produce fondamentali ammortizzatori da competizione. Una fabbrica a conduzione familiare nata negli anni Cinquanta e che a Las Vegas è di casa con un suo piccolo ma fondamentale spazio.

Dici due ruote made in Italy, pensi Piaggio

Non può mancare il gruppo Piaggio con i suoi marchi affiliati Aprilia, moto Guzzi e Vespa. Proprio sotto quest’ultima insegna i dealer statunitensi potranno osservare da vicino le novità elettriche dell’azienda italiana che ha da tempo una subsidiary Piaggio Group Americas. In questo caso non si può parlare di debutto, ma di un ritorno incisivo.

«Oltre a offrire una delle linee di prodotti più forti che il gruppo Piaggio abbia mai realizzato. I nostri team di marketing, vendite e dealer development saranno pronti a entrare in contatto con i partner commerciali e del settore durante AIMExpo». Afferma Marco d’Acunzo, Presidente e CEO, di Piaggio Group Americas. «Il nostro settore è in rapida evoluzione. E noi del Gruppo Piaggio stiamo investendo nei nostri marchi, sviluppando prodotti che entusiasmano i nostri clienti».

Cosa è AIMExpo 2023

AIMExpo si tiene al Las Vegas Convention Center, South Hall Upper Level, dal 15 al 17 febbraio 2023. Riunisce in un’esperienza coinvolgente l’intero settore degli sport motoristici: una piattaforma per marchi, produttori, rivenditori, distributori, media e influencer chiave per coinvolgere, conoscere e discutere le questioni importanti che attualmente deve affrontare il settore. Powersports genera oltre 39,9 miliardi di dollari americani di spesa dei consumatori ogni anno, un settore in crescita che da metà febbraio avrà anche Tricolore, Morini Piaggio. Senza dimenticare il marchio Benelli, nato a Pesaro e da quasi venti anni di proprietà cinese, che alla fiera americana ha un grande stand insieme a Keeway. Altro controllato dai cinesi di Q.J

