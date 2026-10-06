Il mercato italiano delle due ruote elettriche chiude settembre con 1.208 immatricolazioni, il 48% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Scooter ancora protagonisti, mentre le moto segnano +115%. Nei primi nove mesi dell’anno la crescita complessiva è del 24,7%.

Il mercato delle due ruote elettriche continua a crescere con grande costanza. Dopo un’estate positiva, settembre conferma il buon momento con 1.208 veicoli immatricolati, contro gli 816 dello stesso mese dello scorso anno. Significa una crescita del 48,04%.

Un risultato che porta il bilancio gennaio-settembre a 8.524 unità, contro il 6.838 del 2025: +24,66%. Un dato ormai abbastanza solido per parlare con ottimismo di una crescita strutturata, anche perché di fatto i mesi più importanti del mercato due ruote sono alle spalle.

Scooter elettrici ancora protagonisti: +56%

A fare i numeri sono sempre gli scooter. A settembre ne sono stati immatricolati 757, contro i 484 di un anno fa: +56,40%. Da maggio in poi gli scooter elettrici hanno sempre chiuso con incrementi a doppia cifra: +62,73% a maggio, +67,34% a giugno, +58,08% a luglio e +46,53% ad agosto.

Il risultato nei primi nove mesi è di 5.319 scooter targati contro i 3.982 dello stesso periodo del 2025. Una crescita del 33,58% che porta gli scooter a oltre il 60% dell’intero mercato elettrico a due ruote.

Moto elettriche: numeri piccoli, crescita enorme

Ancora più evidente, in percentuale, la crescita delle moto elettriche. A settembre le immatricolazioni sono state 168, più del doppio delle 78 registrate un anno fa: +115,38%.

Il confronto sul cumulato è ancora più stupefacente. Nei primi nove mesi del 2026 sono state immatricolate 1.126 moto elettriche, contro appena 468 nello stesso periodo dello scorso anno: +140,60%.

I volumi restano decisamente inferiori a quelli degli scooter, ma non si può più parlare di numeri marginali.



Tornano a crescere anche i ciclomotori

Settembre porta un segno positivo anche per il segmento che finora ha sofferto maggiormente. I ciclomotori elettrici targati sono 283, contro i 254 dello scorso anno, con una crescita dell’11,42%.

Una crescita che però non basta per recuperare il terreno perso nei mesi precedenti. Da gennaio a settembre le immatricolazioni sono state 2.079, contro le 2.388 nel 2025: il saldo rimane quindi negativo: –12,94%. È l’unica delle tre categorie ancora in rosso nel cumulato.

Mercato di settembre porta a oltre 8.500 le elettriche

Mettendo insieme moto, scooter e ciclomotori, il mercato arriva dunque a 8.524 immatricolazioni nei primi nove mesi, quasi 1.700 in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Dopo un inizio d’anno molto altalenante, la crescita ha cambiato passo dalla primavera, inanellando cinque mesi consecutivi in positivo. Proprio questa costanza rappresenta il segnale più positivo per il mercato delle due ruote elettriche. Se l’ultimo trimestre riuscirà a consolidare questa tendenza il 2026 potrebbe chiudere con una crescita superiore al 20%.