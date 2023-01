Le due ruote elettriche (8% del mercato) doppiano le auto

L’auto elettrica arretra, le due ruote elettriche decollano. Le prime sono scese sotto il 4% di quota dell’intero mercato, le seconde hanno superato l’8%. Lo dice Confindustria ANCMA, segnalando che nel 2022 le vendite del comparto delle due ruote elettriche sono cresciute del 59%. Le immatricolazioni di ciclomotori, scooter, moto e quadricicli a impatto zero in Italia si fanno strada soprattutto nella mobilità urbana. Le vendite totali hanno raggiunto il record di 23.300 unità. Nel 2018 erano appena 4.200…

Vendite cresciute del 59% dice ANCMA

È quanto emerge dallo studio sull’andamento 2022 del mercato dei quadricicli e dei veicoli elettrici a due ruote presentato a Milano da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

Il mercato è stato spinto dagli incentivi all’acquisto, proporzinalmente molto più generosi di quelli riservati alle auto elettriche e dall’avanzata delle flotte di scooter sharing. Il 2022 registra un segno positivo in tutti i segmenti. Conferma anche la predilezione dei privati per l’utilizzo delle due ruote elettriche in città. Crescono infatti i ciclomotori (+53,3% con 5.904 mezzi messi su strada) e gli scooter (+56,9% e 9.896 veicoli immatricolati).

Più contenuto, invece, l’incremento del segmento moto, che immatricola 540 pezzi e chiude a +7,5%. Infine, con 7.043 veicoli e una crescita del 74,1%, i quadricicli elettrici si fanno segnare un vero e proprio exploit, confermandosi come una delle tendenze più nuove e interessanti dell’anno.

Per quanto riguarda invece la distribuzione sul territorio, Roma, Milano e Trento risultano rispettivamente le tre città con la più alta densità di veicoli elettrici. Catania e Palermo sono le province dove il mercato è cresciuto maggiormente in termini percentuali. Il Sud Italia si conferma protagonista anche nell’incremento – sempre tra il 2020 e il 2022 – del mercato dei quadricicli con Palermo, Catania e Napoli, che salgono sul podio dei territori con le migliori performance. Torino è invece la città dove si è assisto alla maggiore crescita percentuale nel mercato moto, seguita da Firenze e Palermo. Catania, Bergamo e Trento si prendono le prime tre posizioni per il segmento dei ciclomotori.

Anche il Sud scopre le due ruote elettriche

«Il nostro è il settore che cresce di più nell’ambito della mobilità elettrica, siamo di fronte a numeri significativi, che – ha commentato il presidente di ANCMA Paolo Magri – dicono molto anche della capacità delle aziende che rappresentiamo di produrre veicoli sempre più innovativi e fruibili. E che confermano l’importanza di continuare a sostenere questo ambito per fargli raggiungere quella maturità che merita non solo in termini percentuali. È un momento molto interessante per le due ruote: oggi l’elettrico è arrivato a rappresentare poco più dell’8% dell’intero mercato e affianca un’offerta termica complessiva sostenibile ed avanzata, che fa del nostro Paese il leader nella vendita e nella produzione in Europa».

Continua ad avanzare anche il mercato delle bici a pedalata assistita. Gli ultimi dati disponibili relativi al 2021 indicano vendite totali per 295mila veicoli.

