Due neofiti elettrici e un viaggio di 400 km

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Due neofiti elettrici impegnati in un viaggio di lavoro di 400 con un’auto a noleggio, una Polestar 2. Com’è andata? Un disastro per ricarica e autonomia? Ecco il racconto e la nostra breve risposta. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Dovevamo noleggiare un’auto per lavoro, avevano solo una Polestar 2…

“Vorrei raccontavi la mia esperienza da neofita, andata più che bene. Noleggiamo un’auto per lavoro, viaggio di oltre 400 km. Al mio collega che va a ritirare l’auto danno un’auto elettrica, nonostante la nostra prenotazione non lo specificasse. Non avevano altre auto, visto che era solo un punto di ritiro. L’auto era una Polestar 2 Long Range 74 kWh. Io, appassionato da anni di auto elettrica ma mai provata, il mio collega totale neofita. Ero molto insicuro e dico che non era il caso perché il viaggio era molto lungo. Il mio collega, totalmente all’oscuro del mondo auto elettrica, invece convinto che non ci sarebbe stato nessun problema. L’auto ci viene consegnata con il 50% di carica. Partiamo e ci fermiamo ad un autogrill con ricarica fast, tempo di fare colazione e l’auto si ricarica di circa il 30% (vado a memoria). A quel punto scarico l’elenco colonnine e decidiamo di fermarci ad una autogrill per pranzo con colonnina. Anche lì tutto fila liscio: panino, caffè, bagno e torniamo con ricarica quasi completa. Arriviamo a destinazione senza problemi e senza ulteriori soste forzate per ricarica“.

Due neofiti elettrici che se la sono cavata benissimo

“ A quel punto, usando il navigatore dell’auto, scopriamo che incorpora Google Maps, che ti calcola il percorso e dice dove ti conviene fermarti a ricaricare per ottimizzare il tempo. Arrivati a destinazione, troviamo ricarica nel posto in cui dovevamo andare e, grazie a questo, parcheggiamo gratis. Il giorno dopo partiamo quindi con il 100% di carica e questa volta ci fermiamo solo una volta ad Affi, supercharger ionity. Viaggio di ritorno in cui impieghiamo lo stesso tempo di auto a combustione interna, visto che ci fermiamo a mangiare. Arriviamo a casa in perfetto orario e viaggiando in elettrico per la prima volta in assoluto. In definitiva: si può fare un viaggio senza problemi e o ansie (al ritorno ne eravamo completamente liberi), se sono presenti colonnine fast (100 kW) lungo il percorso. In questo, modo facendo le normali fermate che uno farebbe per mangiare e andare in bagno, viaggi senza problemi“.

Risposta. Viaggiare in elettrico è sempre più semplice. E oggi lo è ancor di più in autostrada, dove le colonnine sono tante e potenti, consentendo di ricaricare in tempi accettabili. Un viaggio così solo 4-5 anni fa sarebbe stato un problema. Oggi è esattamente come descritto nella lettera.