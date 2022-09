Due Mini Moke all’asta per mezzo milione

Due Mini MOKE elettriche costruite su misura hanno raccolto 500.000 euro in un’asta benefica al Monaco Yacht Show. Ricavato alla Blue Marine Foundation.

Due Mini Moke elettriche in edizione speciale, una firmata da Steve Edge

L’Electric MOKE è una rivisitazione della mitica Mini Moke del 1964, creata dal padre della Mini, Sir Alec Issigonis. L’originale divenne rapidamente un emblema degli anni ’60 Swinging e trovò eserciti di fan nelle località costiere e luoghi glamour di tutto il mondo. Tra cui i Beatles e i Beach Boys. Reinventato come veicolo elettrico, viene costruito in una struttura all’avanguardia nel Regno Unito, rimanendo fedele alle sue origini, in una nel Northamptonshire. L’Electric MOKE ha un’autonomia fino a 120 km e una velocità massima di 80 km/h. Una carica dell’80% richiede quattro ore con un caricabatterie di tipo 2 standard. In esposizione all’asta c’era una MOKE in edizione speciale, ideata dal famoso designer Steve Edge, fondatore di Steve Edge Design. Presenta una nuova verniciatura esterna “Blue Marine” e un design corallo utilizzato in tutta l’auto, per rendere omaggio agli oceani che la fondazione si prefigge di proteggere.

Steve Edge: “È questo il vero lusso”

L’interno dell’auto è altrettanto speciale, con tappezzeria Blue Marine cucita a mano sui sedili e sul volante. Il cruscotto Blue Marine è unico con il logo Blue Marine e strisce d’ingresso in legno di recupero che riproducono il piano di calpestio della barca. Una seconda edizione speciale Electric MOKE sarà progettata e costruita su commissione, ma è già stata aggiudicata. “Avere l’opportunità di lavorare sull’Electric MOKE è stato un sogno diventato realtà”, spiega Steve Edge. “Che sia James Bond nei Caraibi o Bardot a St Tropez, la sua forma iconica è, per me, sempre associata al divertimento e al glamour. Quindi, dimentica le tue Bentley, Electric MOKE è il nuovo punto di riferimento per il lusso. Lavorare con la Blue Marine Foundation è sempre stato un gioco da ragazzi. È un ente di beneficenza che si sforza di proteggere il nostro pianeta blu e, cosa più importante, mantiene veramente le sue promesse”.