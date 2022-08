Due Mini e una Aixam, la famiglia elettrica di Edilio

Due Mini e una Aixam: anche la famiglia di Edilio, avocato, è tutta elettrica. Compresa la macchinetta per le figlie. Per raccontare la vostra esperienza, scrivete a info@vaielettrico.it. In basso i link alle puntate precedenti.

di Edilio Grappiolo

“Anche a Sanremo (IM), c’è una famiglia elettrica! Abbiamo iniziato nel 2017 con la nostra prima ibrida plug-in, una bella Volkswagen Golf GTE usata, 2 anni di garanzia, che ci ha dato molte soddisfazioni. E per la quale abbiamo installato sul piazzale della nostra casa indipendente una colonnina italiana Scame“.

Due Mini e una Aixam, due plug-in e un’elettrica

“Successivamente, nel 2019, ho acquistato la mia prima elettrica. Era una Bmw i3 usata con range extender, 4 anni di garanzia, di cui avete parlato nell’articolo “La i3 dell’avvocato“. Cambiata la Golf, data in permuta, mia moglie ha acquistato una Mini Countryman Cooper SE usata, 4 anni di garanzia, sempre ibrida plug-in. Io, invece, ricevuta un’offerta per la mia i3 alla quale davvero non potevo dire di no, ho preso per 3 anni in leasing una splendida Mini Cooper SE, indemoniata e stilosissima. Con 184 cavalli che strapazzo sulle tortuose strade liguri. Ho beneficiato di un incentivo di euro 10.000! Infine, per le mie 2 figlie minori, ho preso una minicar Aixam E-GTI Coupè, la prima elettrica della casa. Con contratto di 4 anni e patto di riacquisto, che mi permetterà di pagarne solo la metà, e per la quale ho beneficiato di un incentivo statale di euro 4.000!“.

Il prossimo passo? Una Tesla usata, Model 3 Performance

“La stessa auto termica è arrivata in circuito a Busca (CN) 6 secondi dietro l’elettrica. Io preferivo, anche finanziariamente, la Citroen Ami, ma non c’è stato verso di far loro digerire quell’estetica (mancante)…. Il prossimo passo, tra 3 anni, chiuso il leasing della mia Mini elettrica e venduta la plug-in, sarà l’acquisto di una Tesla Model 3 Performance usata. Stanno tutti passando a Model Y, e i prezzi crolleranno. E di un quadriciclo pesante, tipo Microlino o XEV YoYo: in città non serve davvero di più. Il tutto alimentato dal nostro impianto fotovoltaico da 6,5 kW, che stiamo per raddoppiare e dotare di accumulo. L’elettrico è meraviglioso, e noi non torniamo indietro. Anzi, andiamo un bel pò avanti! Grazie dell’attenzione e complimenti per la vostra attività, che seguo sempre con interesse e passione“.

— Le puntate precedenti: qui “La famiglia di Paolo si ricarica con una gita a Vienna”. E qui: Silvano e i suoi, un’altra famiglia elettrica. E se vuoi seguirci con continuità, iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —