Due lezioni dalla Polonia sul rispetto dell’elettrico

“N ei giorni scorsi mi sono recato in aereo a Breslavia (Polonia) per una breve vacanza. Da possessore di EV mi sono guardato intorno per vedere le possibili differenze rispetto a noi, notando due particolarità:

sia nel centro cittadino che prima periferia vi sono stalli dedicati esclusivamente alle EV, senza però la presenza di colonnine, con sosta gratuita. Vi sono ovviamente altri parcheggi dedicati alla ricarica. Superfluo dire che nei tre giorni non ho mai visto un veicolo termico occuparli. Non saprei se questi siano presenti solo nelle zone centrali o in tutta la città (Breslavia ha 670.000 residenti). In ogni caso, mi sembra un buon modo per favorire la diffusione di tali veicoli; le targhe dei mezzi EV hanno sfondo verde e questo consente a chi è deputato ai controlli l’immediato riconoscimento. Da una veloce ricerca su Google ho verificato che tale sistema è utilizzato anche in Cina, Inghilterra, Ungheria, Romania, alcuni stati USA. E, dal 2019, anche nella Repubblica di San Marino.

… e targhe a sfondo verde con riconoscimento immediato

La mia riflessione, relativamente al punto uno è che in Italia vedo impossibile che possano essere applicati. Con noncuranza e menefreghismo parcheggiano tutti in presenza di colonnine, figuriamoci in assenza di queste. Per il punto due, invece, mi sembra che l’idea sia molto sensata e, soprattutto, a costo zero e di immediata realizzazione. Seguendo da tempo le Vostre rubriche, ricordo che nel 2020 se ne era parlato in vista della riforma del Codice della Strada. Possibile che a distanza di sei anni non se ne sappia più nulla ? Allego due fotografie scattate a Breslavia. P. S. Sono possessore ed utilizzatore assieme a tutta la famiglia di una Smart #1 con la quale abbiamo percorso 36.000 km, di cui in futuro vorrei raccontare i vantaggi (molti) e gli svantaggi (pochi)”. Umberto