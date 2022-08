Due lettori indecisi: l’elettrico fa per loro?

Due lettori indecisi, Riccardo e Carlo, ci scrivono per capire se l’auto elettrica fa per loro. Hanno abitudini e percorrenze diverse: Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti, testo e foto, vanno inviati a info@vaielettrico.it

Due lettori indecisi: Riccardo fa pochi km e cerca una “piccola” dopo la Polo

“Vi seguo da un po’, ma sono ancora molto confuso. Sto iniziando a guardarmi intorno per la sostituzione della mia Polo a benzina. Faccio una media di 6/7mila km l’anno e tutti di tragitti brevi. La macchina viene utilizzata principalmente per portare e andare a riprendere le bambine a scuola, 2/3km al massimo, L’utilizzo più intensivo è d’estate per raggiungere il mare, ma comunque non più di 20 km tra andata e ritorno. Al momento non posso installare il fotovoltaico, ma sarà una spesa che nel giro di 4/5 anni affronterò. Farsi una macchina elettrica “piccola” per farsi pochi km l’anno può comunque essere conveniente?“ Riccardo Minardi

Due lettori indecisi: Carlo ha troppi dubbi, con il diesel ha 800 km di autonomia…