Due incidenti gravi in Tesla a Como, occupanti illesi

Due incidenti gravi a Como nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, con altrettante Tesla uscite di strada. Senza danni alle persone, nonostante urti notevoli.

Due incidenti gravi: una Model 3 finita contro un palo

La segnalazione ci arriva come al solito da un lettore, in questo caso Mattia Mariani, che ringraziamo. La cronaca dei due crash è stata riportata sul sito ComoZero, riferendo chei fatti si sono verificati a poca distanza l’una dall’altro. Il primo alle 0,43 in viale Fratelli Rosselli: “Una vettura full electric ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione stradale. L’incidente ha causato danni ingenti al veicolo, che ha iniziato a emettere fumo. Fortunatamente, gli occupanti sono risultati illesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Como“. Dalle immagini, pubblicate dai Vigili del Fuoco, si vede che si tratta di una Tesla Model 3, con la parte anteriore distrutta, ma l’abitacolo apparentemente in buone condizioni. Alle 1,02 il secondo botto, in via Oltrecolle : “Un altro veicolo full electric ha impattato violentemente contro il guardrail. Anche in questo caso, gli occupanti sono rimasti illesi”, riferisce ComoZero.

E una Model Y andata a sbattere contro il guardrail

In questo secondo incidente l’auto sembra proprio una Tesla Model Y. La cronaca sul sito comasco si conclude così: “In entrambi i casi, le squadre dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di due autopompe, hanno attuato le procedure di emergenza per la messa in sicurezza dei veicoli, procedendo con monitoraggio della temperatura dei veicoli. E, conseguentemente, con attrezzature specifiche hanno provveduto allo sgancio dell’alimentazione dei pacchi batteria. Isolando i veicoli, così da scongiurare rischi di elettrocuzione o incendio“. Non conosciamo l’origine delle due uscite di strada. Dalle immagini ci sembra di poter dire che le due Tesla hanno retto bene all’urto, proteggendo a dovere gli occupanti. Confermando sul campo i punteggi altissimi di questi due modelli nei crash-test ufficiali di Euro NCAP. E nonostante gli urti, non ci sono state le fiamme spesso evocate a sproposito quando si parla di incidenti con auto elettriche.