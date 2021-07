Due immagini simbolo per sorridere un po’

Da Berlino a Parigi, per una vignetta divertente, che ironizza sul boom delle auto con la spina in Francia. L’anniversario della presa della Bastiglia, 14 luglio 1789, Festa Nazionale, diventa l’occasione per il scherzare sul fatto che le città francesi ormai pullulano di colonnine. E di indicazioni per rintracciarle. Dove ricaricare? Con la presa…della Bastiglia, appunto.

