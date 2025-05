Due grandi Fiat in arrivo: GigaPanda e…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Due grandi Fiat (anche elettriche) in arrivo: la GigaPanda e un altro modello che per ora ha il nome di progetto Fastback. Sarà la riscossa dopo anni difficili?

Due grandi Fiat, un crossover e l’ammiraglia della nuova serie Panda

Non sono stati facili i primi anni di Fiat sotto le insegne di Stellantis. Anche nell’elettrico, con il progressivo calo di vendite della 500e a pesare sui risultati. Morale: in aprile il marchio torinese si è piazzato solo al 22% posto in Europa, con 2.623 auto vendute (-29% rispetto al 2024). Ora è stato il responsabile Fiat per l’Europa, Gaetano Thorel, ad annunciare ad Auto Express quel che bolle in pentola a Torino: “Sono in arrivo due nuove auto che completeranno la rinascita di Fiat. I nostri concessionari hanno dovuto attraversare il deserto! Ma ora sanno che il deserto è finito“. Il progetto di rilancio passa per due modelli di dimensioni meggiori rispetto alla gamma che la marca torinese ha messo in campo negli ultimi anni. La prima ad arrivare sarà la Fiat Fastback (nome provvisorio), un crossover in stile coupé (tipo Polestar 2) che dovrebbe essere svelato entro fine anno.

Voglia di rivincita dopo anni difficili

Ma il modello più atteso è quello che a Torinio chiamano la GigaPanda, nome scelto per dare subito l’idea di essere in presenza di un’auto di dimensioni maggiori rispetto alla GrandePanda. Auto di cui, peraltro, la GigaPanda menterrà l’impronta stilistica: “La chiamiamo GigaPanda in modo che la gente capisca che è molto più grande della Grande Panda, anche se hanno lo stesso design“, dice Thorel. L’idea è di produrre finalmente una vera e propria gamma di modelli, con uno stile spartano ma piacevole, attingendo alla grande disponibilità di basi tecniche offerte dal gruppo Stellantis. Come conferma François Leboine, capo del Design di Fiat: “Quando abbiamo sviluppato Grande Panda, abbiamo creato una serie di veicoli in una sorta di sistema ‘Lego’, in cui abbiamo costruito diversi veicoli di diverse dimensioni. Linee diverse, ma numerose componenti comuni per ridurre notevolmente i costi“. In soldoni: la GigaPanda dovrebbe nascere sulla stessa base tecnica della Citroen C3 Aircross, con configurazioni a 5 o 7 posti. Anche per famiglie numerose.

