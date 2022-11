Due giorni con la Mustang: il test di Paolo

Due giorni con la Mustang: Paolo, un lettore veronese, ha potuto provare la Ford elettrica, aderendo sl programma annunciato in ottobre (leggi) e qui condivide le sue impressioni, con i dati sui consumi. Chi vuole raccontare il suo test-drive con un’elettrica può scrivere a info@vaielettrico.it

di Paolo Fagnani

“Sono Paolo, 41 anni, veronese, appassionato di mobilità elettrica e assiduo lettore di Vaielettrico.it. Al momento non ho ancora una vettura elettrica, ma prima o poi arriverà.

Mi tengo aggiornato e quando ci sono le occasioni mi piace provare le auto nuove. Con questa nuova opportunità messa in piedi da Ford, finalmente ho potuto fare una prova approfondita sulle strade che percorro abitualmente, con tutta la famiglia“.

Due giorni con la Mustang, con 3 modalità di guida

“Registrandosi al portale Ford.it, si può prenotare un test drive di due giorni con la Mustang Mach-E, in qualsiasi zona d’Italia. Mi sono iscritto e, quando mi hanno contattato, ho deciso di fare il test durante il weekend. Sabato mattina ho ritirato l’auto presso la concessionaria di Verona e mi sono immerso nel mondo full electric di Ford. L’auto è ben fatta, comoda, ma con bagagliaio non troppo spazioso per le mie esigenze. Presenti tutti gli adas e optional (mantenimento corsia, cruise adattivo, sedili e volante riscaldabili…). Interni curati e di qualità, ma per me niente effetto wow. La sensazione è di trovarsi al volante di una classica vettura termica e per chi si approccia all’elettrico questa impostazione è molto rassicurante. Tre modalità di guida, dalla più parsimoniosa whisper alla più brillante untamed... Ma anche la modalità più tranquilla regala comunque ottime prestazioni. C’è la possibilità di scegliere una guida normale con un notevole allungo al rilascio dell’acceleratore, o la classica modalità One Pedal“.

Ecco i consumi: autostrada ai 130, città, tangenziale…

“A tal proposito, non ho notato differenze di consumi tra le due modalità… magari sbaglio qualcosa io. Bellissima la possibilità di preclimatizzare l’abitacolo, funzione purtroppo impossibile da avere su auto termiche. Insomma, un Suv da 2.600kg adatto a molte famiglie, ma non a tutti. Comunque vengo al sodo, i consumi, che effettivamente sono un particolare molto importante nella scelta di un’auto. Ricordando che eravamo in 5 a bordo, clima impostato sui 20°C in una domenica di novembre con 10 °C, su strade in pianura, i consumi sono stati i seguenti:

– In autostrada ai 130 km/h fissi per 30 km: 26 kWh/100 km

– Misto città/tangenziali/statali per 40 km: 14kWh/100km

– Consumo medio in due giorni: 20 kWh/100 km

Ovviamente non mi sono risparmiato e probabilmente i consumi potrebbero essere ancora migliori, una volta che passa la novità e si limitano le accelerazioni brucianti“.

Due giorni con la Mustang: brava la Ford a dare l’opportunità

“Ah, dimenticavo, ho potuto sperimentare la ricarica casalinga. Ho impianto FV da quasi 9kwp, riscaldamento con pompa di calore, accumulo Tesla, wallbox Pulse Plus e potenza contatore 6kW. Su questo argomento posso solo dire che 6kW del contatore sono pochi per tenere in piedi tutto, ma adattando la potenza di ricarica si riescono comunque a caricare una ventina di kWh in una notte, circa 100km. Comunque: Vi ho riportato la mia esperienza più che altro per elogiare questa opportunità fornita da Ford ed invitare gli scettici a provare la guida elettrica. Anche se l’auto in questione fosse fuori portata a livello economico, come nel mio caso, ci si può fare veramente un’idea di com’è guidare elettrico. E avere opinioni basate su esperienze dirette e non per sentito dire...Sperando che nel frattempo altre Case auto possano strutturarsi e fare altrettanto“.

