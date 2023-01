Due euro per 100km, “la mia spesa con la Kona”

Due euro per 100km: è quanto sostiene di spendere Iorio, un lettore, con la sua Hyundai Kona EV. E qui spiega i suoi costi di ricarica a casa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Due euro per 100km: “Ecco la mia bolletta Enel”

“Ecco i miei dati: bolletta Enel novembre/dicembre F1= 37 F2=51 F3=536, totale 624 per una spesa di € 81,68 che significa una media di €0,13. Altra bolletta: maggio/giugno F1=27 F2=48 F3=513, totale 588 x € 74,97…spesa media €0,1275 kw/h. Luglio/agosto F1=30 F2=50 e F3=530 x € 83,08, quindi un costo medio di €0,1359. A fine gennaio 2022 ho attivato un contratto che prevede di pagare il doppio la componente energia in F1 e F2 e ZERO in F3. Questo ha permesso dal primo di marzo la tariffa di 0,2764 in F1/2 e zero in F3 per due anni. Questo accompagnato dal cosiddetto fotovoltaico da balcone, che ho installato a terra. E che permette di abbattere i consumi giornalieri (in F1 erano oltre 70 senza induzione) quando c’è il sole“.

“Cottura a induzione, motosega…la mia vita tutta elettrica”

“Credo quindi di poter dimostrare di avere una spesa di 2€/100 km per la Hyundai Kona…anzi ritengo che in realtà sia anche minore. Da pensionato percorro circa 300 km a settimana…Piano cottura a induzione, trapano e motosega anche per abbattimento a batteria ( uno spettacolo!!… niente fumi, rumore e miscele da preparare!). Ci tengo a far notare com’è cambiato il mio modo di rapportami con l’energia. Ho un impianto a legna/Pellet che brucia il combustibile in tutta una tirata. Trasferendo il calore in un accumulo termico rappresentato da un’icona simile a quella della batteria auto…Non guardo le tacche del serbatoio o se c’è legna in caldaia, ma alla PERCENTUALE DI CARICA sia che si tratti di calore o elettricità…Il futuro è già presente!!“. Iorio Cavallini

Risposta. Non entriamo qui nel merito della sostenibilità dell’impianto legna/pellet, di cui si è a lungo discusso. Ci limitiamo a dire che anche per Iorio, come per tanti altri lettori, l’auto elettrica non è una scelta a sé: fa parte di una revisione completa delle proprie scelte, a partire dalla casa