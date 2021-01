Due elettriche (ID.3 e Model 3) sul podio delle vendite Europa

Due elettriche, la Volkswagen ID.3 e la Tesla Model 3, salgono per la prima volta sul podio nella classifica delle auto più vendute in Europa. Un dato clamoroso.

Due elettriche alle spalle dell’eterna Golf, clamoroso

La ID.3 si è piazzata al secondo posto assoluto, alle spalle dell’eterna Golf, sfiorando le 28 mila unità immatricolate nel mese di dicembre. La Tesla Model 3 non è molto distante: è sul terzo gradino del podio con 24.567 auto vendute, nonostante prezzi non proprio popolari. Queste due elettriche si sono lasciate alle spalle auto molto popolari (e molto meno costose) come la Renault Clio, la Toyota Yaris e la Skoda Octavia. Nella top ten rientra la Fiat 500, grazie all’ottimo apporto proprio della versione elettrica lanciata a settembre, fanno rimarcare in una nota gli analisti di Jato Dinamycs. Nel complesso il mercato europeo ha perso ancora quota (-3,3%), mentre la vendita di “auto con la spina” (elettriche e ibride plug-in) è aumentata del 271%. Merito soprattutto della ID.3, che in alcuni mercati (Olanda, Svezia e Austria) è stato il modello più venduto in assoluto. Mentre in Germania si è piazzato al terzo posto e al quarto nel Regno Unito. Nel complesso “le auto con la spina” valgono il 24% del mercato europeo, praticamente quanto le auto a gasolio (25%). Le auto a benzina valgono il 49%, il restante 2% è costituito da motorizzazioni alternative come metano e GPL. Idrogeno ancora non pervenuto.

La 500 elettrica oltre le 5 mila unità vendute a dicembre