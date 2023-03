La versione di Giulia: due cuori, due elettriche e un garage

Due auto elettriche e un garage con wallbox, dove si alternano per la ricarica una notte a testa. Così Giulia e il marito, con una Peugeot e2008 e una Tesla Model 3, hanno trovato la formula famiglia ideale per viaggiare a zero emissioni e risparmiare.

di Giulia Pagani

Vorrei raccontare la mia esperienza con l’auto elettrica. In famiglia abbiamo due auto elettriche, un garage e nessun impianto fotovoltaico. Alterniamo l’auto in garage quindi carichiamo una notte si è una notte no. Abbiamo la colonnina che è stata acquisita quando abbiamo comprato la seconda elettrica. Quando ne avevamo solo una non ne sentivamo la necessità.

Io ho una Peugeot e2008 e percorro circa 50/60 km al giorno, mio marito ha una Tesla Model 3 e percorre circa 80/90 km al giorno. Al momento della ricarica arriviamo con circa metà batterie cariche (la tesla un po’ di più).

Spendiamo circa 30 euro di elettricità a testa al mese. Ora il nostro contratto col gestore elettrico è molto conveniente, quando cambierà sicuramente pagheremo di più, ma se anche raddoppiasse non credo ci avvicineremo neanche lontanamente ai 400 euro totali che spendavamo mensilmente fra benzina e diesel. Ad oggi il nostro contratto ci garantisce che la fornitura proviene solo da fonti rinnovabili. Siamo molto soddisfatti e sicuramente la prossima auto sarà ancora elettrica.

Noi carichiamo al 90 % sempre a casa , per i viaggi lunghi utilizziamo la tesla e i supercharger.

Ecco alcune osservazioni che ho maturato in questi due anni e mezzo di utilizzo dell’auto elettrica:

-È fondamentale avere un garage: senza diventa tutto più difficile. Non dovendo andare più dal benzinaio io ho guadagnato tempo! Ma mi rendo conto che caricare l’auto alle collonnine diventa dispendioso sia in termini di denaro che di tempo.

-Le officine non sempre sono in grado di risolvere i problemi in tempi brevi: ho avuto un problema con la Peugeot l’anno scorso e me l’hanno tenuta in officina circa 20 GG senza che capissero il problema, nel frattempo mi hanno dato una macchina sostitutiva a benzina e ho speso 150 € di carburante!!! Credo però che miglioreranno nel tempo.

L’auto elettrica è per ricchi? Noi abbiamo risparmiato 200 euro a testa di benzina

-L’auto elettrica è un’auto per ricchi? Credo proprio di no: io ho una rata di 354 euro mensili e spendo circa 30 euro di ricarica per un totale di 384 euro, se tolgo i 200 euro che spendevo prima per la benzina, rimangono circa 184 €; non credo che se avessi comprato l’equivalente termico della mia, avrei avuto una rata più bassa. Senza contare che non pago più il bollo ed i tagliandi sono meno costosi. Tesla addirittura non li prevede!

Spero che la nostra esperienza possa aiutare qualche scettico