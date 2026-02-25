Due elettriche due domande, su Leapmotor e Tesla







Due elettriche due domande: Michele possiede una Leapmotor e una Tesla. Ci scrive: “Da qualche tempo seguo con molto interesse i vostri video, che trovo sempre utilissimi. Approfitto della vostra competenza per porvi due quesiti”. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Due elettriche due domande: “Posso mettere un frunk nella T03?”

Quesito 1 – “Ho da poco acquistato una piccola auto elettrica, la Leapmotor T03. L’auto è fantastica, ma gli spazi sono molto ridotti. Non ci sono pozzetti i frunk. Per cui tra cavo di ricarica, carichino, compressore per emergenze, triangolo ecc. mi trovo ad occupare parte del baule, già piccolo di suo. Sebbene la Leapmotor non l’abbia previsto e non lo metta a disposizione, nell’aftermarket c’è possibilità di acquistare un frunk, che risolverebbe il problema. La domanda è: sebbene lo spazio sotto il cofano ci sia, l’installazione di un frunk potrebbe portare a problemi di surriscaldamento della parte sotto il cofano? O problemi di aerazione (o altro)? Inoltre Potrebbero esserci problemi legati alla garanzia? È da prevedere lo smontaggio del frunk al momento di dover portare l’auto a fare il servizio? Io ho portato l’esempio della mia auto, ma immagino che questo sia replicabile con altri veicoli di piccola dimensione”.

“E in viaggio con la Tesla dove ricarico a costi abbordabili?”

Quesito 2: “Da ormai un anno sono possessore di una Tesla, scelta in gran parte motivata dal fatto di avere la propria rete di Supercharger. Per cui non ho preoccupazioni nel dover cercare ricariche a prezzi accessibili. Diverse persone mi chiedono consigli sull’acquisto e si ricade sempre sul tema ricarica. Lasciamo perdere la ricarica quotidiana: ci si organizza a casa o conoscendo le colonnine in AC della propria zona. La mia domanda si riferisce ai momenti in cui si è in viaggio e devi affidarti alle ricariche veloci in DC. Sulle autostrade ce ne sono un po’ ovunque, non è un problema trovarle. Ma come organizzarsi il più semplicemente possibile per avere costi abbordabili? So che alcuni fornitori propongono abbonamenti a prezzi calmierati, ma non puoi avere abbonamenti con tutti i fornitori possibili. Alcuni offrono le stesse prestazioni in roaming grazie ad accordi con altri fornitori, ecc. Insomma: come semplificarsi la vita e ricaricare senza svenarsi e fare ogni volta ricerche sulle colonnine a costo minore? Affidandosi a un solo fornitore in grado di pianificare il viaggio appoggiandosi solo alle proprie colonnine?”. Michele Fasciana

Nella jungla dei prezzi alla colonnina ognuno trovi la sua bussola

Risposta. Sul primo punto non vediamo problemi particolari, chiarendo a chi non lo sapesse che il frunk altri non è che lo spazio di carico anteriore delle auto. Sul secondo punto, invece, la risposta è molto più complicata. La ricerca della tariffa migliore richiede un continuo studio dei prezzi, via via aggiornati dalle varie app. La tabella qui sopra, tratta dal rilevamento mensile sulle tariffe di Adiconsum e TariffEV, è relativa alle ricariche da 150 kW e più. E dà un’idea di quante variabili da considerare ci siano, tra roaming e abbonamenti, nella caccia alla ricarica più conveniente. Già usufruire dei Supercharger con la tariffa dei proprietari di Tesla (0,34–0,53 a seconda di orari e stazioni) è comunque una buona base di partenza. Per il resto si tratta di capire quali sono le ricariche più convenienti sulle tratte che percorriamo abitualmente. E su quelle scegliere la app più conveniente. Tenendo presente che in molte stazioni ormai si paga anche con bancomat o carta di credito. Anche in autostrada, come annunciato pochi giorni fa da Free To X, presente su tutta la rete di Autostrade per l’Italia.

