Due eBike Bottecchia firmate Andrea Iannone

Nasce una Limited edition di eBike Bottecchia dalla collaborazione con il motociclista Andrea Iannone. L’azienda veneta è molto attiva e annuncia anche nuove bici motorizzate Bosch

Due eBike Bottecchia pensate e realizzate da e per Andrea Iannone. Si tratta dei modelli: la prima è una dal nome Quasar Evo e l’altra è il modello stradale Aerospace. Entrambe vengono messe in vendita in edizione limitata con una grafica speciale ispirata al mondo delle corse di Super Bike. «È un enorme piacere per Bottecchia collaborare con un campione del suo calibro, dal carisma impareggiabile» ha dichiarato Diego Turato, general manager di Bottecchia.

eBike Bottecchia top di gamma

Per Iannone sono state realizzate due versioni in edizione limitata di due modelli di punta del catalogo Bottecchia, entrambi con telaio in carbonio. La Quasar Evo è una e-mtb full suspended top di gamma, pensata per i sentieri più impegnativi. La eBike è equipaggiata con un telaio full carbon con geometria modificabile, un sistema di assistenza alla pedalata Shimano EP8 e componentistica di alto livello.

Dal canto suo la Aerospace è la bici a pedalata assistita da strada ultra veloce del marchio, una road bike con telaio in carbonio, integrazione totale dei cavi e un’ergonomia unica, utilizzata anche dai professionisti nelle competizioni internazionali. Il progetto grafico è stato pensato per raccontare una storia di competizione; sui telai superleggeri in carbonio sono state tracciate linee aggressive, ispirate ai movimenti delle moto in piega, che si intrecciano con i colori e i simboli iconici del pilota.

«Bottecchia è sinonimo di eccellenza, innovazione e passione – ha commentato Andrea Iannone. – Insieme, abbiamo creato due biciclette che incarnano la mia visione della performance e del design. Queste bici straordinarie sono pensate per chi, come me, vive la velocità non solo come performance, ma come un’arte».

Le eBike Bottecchia fanno coppia

Un connubio quello tra bici a pedalata assistita e campioni del motociclismo che si rinnova con le eBike Bottecchia firmate da Andrea Iannone. Il primo è stato il mito Valentino Rossi a lanciare una gamma con il suo marchio VR46 della quale si attendono novità in futuro. Ma ci sono stati pure Loris Capirossi e Marco Melandri che si sono cimentati nel campionato di eEnduro in sella a bici firmate Thok.

Ma non finiscono qui le coppie interessanti formate dalla veneta Bottecchia. Infatti a partire dal 2026 ci sarà una linea di eBike motorizzate per la prima volta Bosch. I nuovi modelli saranno equipaggiati con i più recenti sistemi motore di Bosch. Di sicuro il Performance Line e Performance Line PX, il sistema intelligente Smart System e le avanzate PowerTube battery, per garantire prestazioni eccellenti, connettività totale e autonomia superiore.

«Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo in avanti per la nostra azienda – ha dichiarato Marco Turato, responsabile commerciale di Bottecchia – “unendo la nostra esperienza nel design ciclistico con l’eccellenza ingegneristica di Bosch, possiamo offrire ai nostri clienti una mobilità elettrica all’avanguardia. Pensata per rispondere alle esigenze del ciclista moderno».