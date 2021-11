Due anni ai raggi X: Hyundai Ioniq EV “straccia” la Delta diesel

Luigi Argese è un ingegnere salentino appassionato di tecnologie per il risparmio enertetico e la sostenibilità. Cliente e collaboratore di ISET, società pugliese di ingegneria specializzata in consulenza energetica, ha commissionato un’ analisi completa comparativa sulle emissioni e sui costi di due auto di pari categoria: la sua vecchia Lancia Delta diesel e la Hyundai Ioniq EV (leggi anche)con batteria da 28 kWh acquistata due anni fa. Qui condivide con Vaielettrico i risultati.

Il confronto con la “vecchia” Lancia Gelta diesel

Di Luigi Angese

In questo fascicolo informativo sono riportati i dati reali rilevati da ISET

nell’utilizzo per due anni della mia Hyundai Ioniq EV 28 kWh Model Year 2019, acquistata

presso la concessionaria Auto Caracciolo di Brindisi e immatricolata il 18/01/2019.

Per fornire un riferimento, tali dati sono stati confrontati con quelli registrati con la mia precedente auto, una Lancia Delta 1.6 Mjt Euro 5. I dati sono confrontabili perché lo stile di guida e i percorsi prevalenti, essendo gli stessi, non influiscono significativamente su essi. Inoltre, l’analisi è stata svolta in un periodo di tempo coincidente con i primi due anni esatti di vita della vettura, in modo tale che le condizioni climatiche, che nei mesi dell’anno sono molto varie e che hanno un’influenza significativa sui consumi dell’auto elettrica, non vanificassero l’oggettività dell’analisi svolta.

Stesso pilota, stesso utilizzo “intelligente”

L’utilizzo prevalente dell’automobile è stato il tragitto casa-lavoro, con alcune

escursioni extra nel fine settimana. Sia con l’auto diesel che con quella elettrica si è cercato di ottenere i consumi più bassi. Per questo, si sono preferite strade extraurbane principali con limite di velocità di 110 km/h per la motorizzazione diesel, mentre si è scelto un percorso più breve, caratterizzato dal passaggio nei centri urbani e da strade extraurbane secondarie con limite di velocità a 90 km/h, per la motorizzazione elettrica. I tempi di percorrenza sono molto vicini, perché, sebbene la velocità media sia maggiore, i percorsi scelti con l’automobile diesel sono più lunghi.

Lo scopo è quello di fornire dati certi sui costi di gestione di una delle migliori auto

elettriche in circolazione, se non la migliore per efficienza generale, rapportati a quelli di

una moderna auto diesel Euro 5. Alla base di questo confronto, c’è la ricerca del minimo

costo. Pertanto, in entrambi i casi, lo stile di guida è stato orientato all’ottenimento delle

migliori percorrenze e per tutte le voci di spesa si è ricercata sempre la soluzione più

conveniente dal punto di vista economico.

Considerando che vi sono molte differenze tra un’auto elettrica ed un’altra (molto

maggiori rispetto alle differenze che si possono apprezzare tra due diverse auto diesel, ad

esempio), si raccomanda di utilizzare i dati riportati solo se si considera un’auto elettrica

dello stesso modello o almeno con la stessa tecnologia (altre auto della gamma Hyundai

adottano un power pack tecnologicamente analogo).

Una sorpresa? L’efficienza della Ioniq

In due anni, per percorrere 64.500 km sono stati necessari 7454,04 kWh. Da questo dato cumulativo è possibile calcolare un consumo medio di 8,65 km/kWh. In realtà, stando a quanto rilevato dal computer di bordo, la Hyundai Ioniq EV ha

percorso mediamente 11,0 km con un kWh.

Come mai questa differenza? Durante la ricarica non tutta l’energia prelevata viene accumulata nella batteria. Il cosiddetto “rendimento di ricarica” si calcola dal rapporto tra l’energia accumulata e quella prelevata e dipende principalmente dalla qualità del caricabatterie. Nel caso della Hyundai Ioniq EV in esame, il rendimento è stato pari al 78,6%. Il valore è stratosferico. Si pensi che anche nell’auto con motore a combustione interna esiste un rendimento: ad esempio, il rendimento della Lancia Delta 1.6 Mjt, a 100 km/h, è pari al 35,6% (un valore ottimo per un’auto con motore a combustione interna, se si considera che vi sono anche motori con rendimento di poco superiore al 30%). Questo vuol dire che solo il 35,6% del potere calorifico del carburante viene convertito in energia meccanica. L’auto elettrica ha un rendimento più che doppio.

Ma anche rispetto ad altre auto elettriche il valore è più elevato: in alcuni casi (ISET

collauda auto elettriche da molti anni) abbiamo registrato valori appena superiori al 70%.

Nella tabella successiva sono riportati questi consumi medi in rapporto a quelli rilevati

nelle rispettive prove su strada di Quattroruote, che sono molto severe e mirano a testare

l’auto in modo intenso. L’approccio della prova-confronto proposta da ISET, è stato quello di testare i veicoli nel rispetto della sostenibilità ambientale e all’insegna dell’economia di utilizzo, valori aziendali fondamentali e irrinunciabili, proiettati verso l’obiettivo di migliorare il mondo che ci circonda. Questo approccio ha comportato una guida orientata alla ricerca del minimo consumo e del massimo rendimento: il risparmio sui consumi rispetto alla prova su strada certificata di Quattroruote, apprezzabile nella tabella successiva, è pari al 28% per l’auto elettrica e al 37% nel caso dell’auto diesel.

Autonomia oltre 300 km con la mini batteria

Nel primo anno il consumo medio è stato pari a 10,7 km/kWh, nel secondo anno invece si sono percorsi mediamente 11,4 km/kWh, complice una maggiore conoscenza del veicolo e un miglior utilizzo della rigenerazione in frenata.

Con questi consumi, la Hyundai Ioniq EV ha garantito autonomie intorno ai 300 km, che

sono tantissimi per un’auto elettrica con una batteria di soli 28 kWh. Si pensi che il nuovo modello, la Hyundai Ioniq EV model year 2020, ha una batteria di addirittura 38 kWh: con questi consumi garantirebbe 400 km di autonomia.

Stranamente, sul computer di bordo non si è mai visualizzata un’autonomia residua

superiore a 300 km, nemmeno con la batteria carica al 100%, nonostante spesso

(soprattutto con condizioni climatiche favorevoli, in primavera e in autunno) si siano

superati agevolmente i 300 km. Ci siamo accorti che è una limitazione impostata a livello

di software, forse per non illudere il guidatore che si potessero percorrere più di 300 km.

Riportiamo di seguito la fotografia del riepilogo che viene visualizzato appena si spegne l’automobile dopo uno spostamento.

Nel riepilogo fotografato, che si riferisce ad uno spostamento in condizioni climatiche favorevoli, sono stati percorsi 70 km con un consumo medio di ben 12,2 km/kWh e al termine del viaggio era ancora calcolata dal computer di bordo un’autonomia residua di 259 km. Quindi,considerando anche i 70 km percorsi, si deduce un’autonomia di 329 km.

Ricarica lenta, fotovoltaico e mai una fast

La potenza media di ricarica è stata di 2,43 kW. Considerando che il caricabatteria di

bordo consente di ricaricare fino a 6,6 kW2, è una potenza decisamente bassa. Le ricariche sono state eseguite prevalentemente di notte con il dispositivo di ricarica in dotazione con l’automobile (MODO 2) e, siccome di notte si hanno molte ore a disposizione, non è stato necessario usufruire di maggiore potenza di ricarica. Tuttavia, l’abitazione dispone anche di una wallbox per la ricarica in MODO 3. Non è stata mai eseguita una ricarica fast (MODO 4). Questa scelta, profondamente voluta, tende a preservare la batteria, perché tali ricariche ne accelerano il degrado. Nei primi due anni di utilizzo dell’auto, complici i consumi bassissimi e la disponibilità di colonnine di ricarica in

MODO 3 sul territorio, non è stata mai necessaria una ricarica fast.

Il 69,9% dell’energia utilizzata per ricaricare la batteria è stata prelevata dall’utenza

elettrica domestica al costo medio di 0,203 €/kWh (considerando non solo il costo del

singolo kWh, ma tutti i costi presenti in bolletta); il 25,2% dell’energia è stata prelevata

dall’impianto fotovoltaico domestico ad un costo di 0,060 €/kWh3; infine, il 4,0%

dell’energia è stata prelevata in MODO 3 da colonnine di ricarica gestite dalla Società

Sagelio al costo medio di 0,179 €/kWh (alimentate anch’esse da fonti rinnovabili); infine,

lo 0,9% è stato prelevato in MODO 3 da colonnine gratuite ubicate presso centri commerciali.

Nella successiva tabella è riportata una sintesi dei costi totali sostenuti e il costo

chilometrico sostenuto per l’energia nei primi due anni (inferiore a 2 centesimi di euro).

Gli altri costi: bollo assicurazione tagliandi

Gli altri costi di gestione dell’automobile sono: il bollo; l’assicurazione RCA; la manutenzione ordinaria. In Puglia, per le auto elettriche, il bollo auto è esonerato per i primi 5 anni. Dal 6° anno in poi, si paga il 25% dell’importo dovuto, ottenuto moltiplicando il dato di potenza omologata riportato nel campo “P.2” del libretto di circolazione (in kW) per 2,58 (che è il costo in € per ogni kW di potenza). La Hyundai Ioniq ha 25,3 kW di potenza nominale, pertanto dal 6° anno in poi il bollo avrà un costo di 18,00 € (incluse le spese di esazione ACI). Il bollo della Lancia Delta 1.6 Mjt costa invece 229,00 €.

L’assicurazione RCA annuale della Hyundai Ioniq EV, per il primo anno, è costata €

330,00, per il secondo anno € 303,00 e per il terzo anno € 210,005. Quella della Lancia Delta, a parità di conducente, classe di merito, storicità dell’attestato di rischio e condizioni, è costata € 835,00 per gli ultimi due anni di utilizzo dell’auto. Nel primo e secondo anno con compagnia assicurativa UnipolSai, il terzo anno con Generali.

Il primo tagliando della Hyundai Ioniq EV è costato € 72,00 ed è stato eseguito il

30/12/2019, dopo quasi un anno. Il secondo tagliando è costato 115,00 € ed è stato

eseguito il 23/12/2020. Su un’auto con motore a combustione interna sarebbe stato

necessario eseguire tre tagliandi dal costo medio di € 300,00.

Ogni anno un risparmio di 2.649 euro

Nella successiva tabella è riportato il confronto dei costi di gestione medi per un anno (con una distanza percorsa di 32.250 km l’anno in media).

Con l’auto elettrica, dunque, si sono risparmiati mediamente 2649,33 € l’anno. Siccome si prevede di tenere l’auto almeno 10 anni, si propone di seguito una stima dei costi di gestione a 10 anni e 322.500 km percorsi.

Considerando un periodo di 10 anni, l’auto elettrica fa risparmiare 26.403,30 €. In realtà, nel tempo, il vantaggio aumenterà maggiormente per via della manutenzione meno onerosa dell’auto elettrica.

Anche le parti ad usura dell’impianto frenante (pattini e dischi freno), infatti, durano di più in quanto il recupero dell’energia in frenata, tipico delle auto elettriche, rende meno necessario l’utilizzo dei freni tradizionali. Inoltre, i componenti della distribuzione non sono presenti sull’auto elettrica, ma sull’auto tradizionalenecessitano di sostituzione ogni 100.000 km circa. Infine, la probabilità di un intervento di manutenzione straordinaria, ad esempio a causa di un guasto, è meno probabile sull’auto elettrica perché è molto più semplice dal punto di vista costruttivo e quindi più affidabile.

E emissioni, con la Ioniq due terzi in meo

In questo capitolo si intende calcolare quanto si è inquinato con l’auto elettrica per

percorrere 64.500 km e si vuole confrontare questo dato con l’inquinamento emesso dalla solita auto diesel di riferimento.

L’AUTO ELETTRICA L’energia elettrica non si materializza alla presa, ma viene prodotta

e distribuita attraverso la rete elettrica nazionale. In Italia, per produrre un kWh si

emettono in atmosfera 397 g di CO2 Considerando che si sono prelevati in tutto 7454,04

kWh e che il 29,2% di questi sono stati generati da fonte rinnovabile, in un anno con l’auto elettrica si sono emesse 2,1 tonnellate di CO2 per percorrere 64.500 km.

L’AUTO DIESEL Siccome il carburante non si materializza al distributore, così come

l’energia non si materializza alla presa, bisogna anche considerare l’inquinamento

provocato per la produzione dei carburanti.

Considerando una percorrenza di 22,5 km/l (quella ottenuta alla guida dell’auto diesel), in 64.500 km si sono consumati 2866 litri di carburante, che corrispondono a 2,9 tonnellate di CO2 (per produrre un litro di carburante si emette un kg di CO2). A questo valore, bisogna sommare le emissioni allo scarico dell’autovettura: considerando i 130 g/km dichiarati (il dato dichiarato non è mai reale, ma lo consideriamo per fare una stima cautelativa), fanno 8,4 tonnellate di CO2. In tutto, sempre per percorrere 64.500 km, con l’auto diesel si emettono 11,3 tonnellate di CO2, cioè più di 5 volte le emissioni di un’auto elettrica.

Senza nemmeno considerare che durante la rigenerazione del filtro antiparticolato l’auto

diesel inquina di più (fino a 10 volte) e prendendo per buone le emissioni inquinanti

dichiarate (cosa tutt’altro che sicura), in un solo anno con l’auto elettrica si sono evitate

già 9,2 tonnellate di CO2.

La cosa più stupefacente è che questo risultato si è ottenuto utilizzando l’impianto fotovoltaico domestico solo per il 25,2% dell’energia totale prelevata. Prelevando una maggiore percentuale di energia dall’impianto fotovoltaico, si può evitare almeno un’altra tonnellata di CO2 ogni 30.000 km. Inoltre, anche la produzione di energia si sta convertendo verso fonti più pulite e il contributo delle fonti rinnovabili è in costante crescita. In poche parole, la situazione è già ottima, e non può che migliorare ulteriormente.

E nell’intero ciclo di vita? Meno della metà

L’analisi svolta finora lascia aperta una questione attualissima: l’auto elettrica inquina

davvero meno di un’auto diesel in tutto il ciclo di vita? Cercheremo di fornire una risposta,

sulla base delle informazioni disponibili sulla carbon footprint (tradotto letteralmente:

impronta carbonio) dei processi produttivi in ambito automotive.

Chiariamo innanzitutto quali sono le principali voci di inquinamento che si manifestano

durante tutto il ciclo di vita di un’automobile. Si verificano emissioni:

-allo scarico;

-per la produzione di carburanti o energia;

-a causa dell’usura dell’impianto frenante;

-in manutenzione;

-per la produzione del veicolo.

Abbiamo già riportato all’inizio di questo capitolo la quantificazione delle prime due voci.

Per quanto riguarda la terza, relativa all’usura dell’impianto frenante, l’auto elettrica gode di un enorme vantaggio: la frenata rigenerativa. Dove le altre auto sono costrette a

dissipare energia per frenare, l’auto elettrica invece riutilizza parte di quell’energia per

ricaricare la batteria, e lo fa con una frenata “rigenerativa”.

In questo modo, non si impegna l’impianto frenante tradizionale, il quale si usurerà meno, durerà molto più a lungo, ma soprattutto non originerà polveri sottili per usura dei pattini (è dimostrato che costituiscono un terzo delle polveri sottili presenti nell’inquinamento urbano).

Anche nella manutenzione non v’è dubbio: ad ogni tagliando, l’auto elettrica fa

risparmiare almeno dai 4 ai 6 litri di lubrificante esausto, un filtro olio, un filtro

carburante, un filtro aria motore. Sono rifiuti speciali che vanno direttamente smaltiti in

discarica. Il tagliando, tuttavia, è un intervento di manutenzione ordinaria. Un’auto con

motore a combustione interna, in realtà, presenta sempre anche interventi di

manutenzione straordinaria: oltre all’impianto frenante, di cui abbiamo già parlato, ci sono

altri componenti che si usurano e che può essere necessario sostituire già nei primi 10 anni di utilizzo.

Tra questi, vi sono la frizione, la pompa dell’acqua, la pompa carburante, gli elettroiniettori, la turbina, il motorino di avviamento, le sonde per il controllo delle

emissioni allo scarico, il debimetro, e tanti altri. Ogni qualvolta si sostituisce uno di questi componenti, ovviamente, si provoca ulteriore inquinamento per il loro smaltimento.

Infine, la produzione del veicolo. Produrre un’auto elettrica ha un impatto ambientale

maggiore, soprattutto per la produzione della batteria. Ma questo impatto va conteggiato

una sola volta, perché riguarda solo la produzione del veicolo. Nell’intero ciclo di vita di

un’automobile, questo impatto, come vedremo nel riepilogo riportato di seguito, non è

significativo.

Nella tabella qui sopra si riportano i valori stimati per ognuna di queste voci (almeno

quelle calcolabili, escludendo quelle derivanti dalla manutenzione straordinaria o da un

malfunzionamento del veicolo) in tonnellate equivalenti di CO2 per 10 anni e

considerando una percorrenza di 322.500 km.

Conclusioni, Hyundai Ionic EV vince nettamente

Dall’esperienza diretta, si percepisce la netta superiorità dell’auto elettrica. Oltre all’ineguagliabile piacere di guida, alle prestazioni, alla silenziosità (ridurrà anche l’inquinamento acustico nei centri urbani), alla migliore ripartizione dei pesi, al baricentro basso (la batteria è situata sotto il pianale), all’aerodinamica (favorita dall’assenza di grossi gruppi radianti nel cofano motore), anche i vantaggi economici e ambientali sono incredibili.

