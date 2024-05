Ducati Futa: una eBike gravel All Road

Ducati Futa in versione All Road è l’ultima nata di Borgo Panigale. Una eBike gravel che promette di andare ovunque. Già disponibile sul sito Ducati a 7.690 euro

Ducati lancia la Futa All Road. Si tratta di una nuova versione della sua ormai consolidata eBike stradale, in questo caso con un occhio di riguardo al comfort e alla versatilità. La All Road infatti è pensata per lunghe percorrenze e percorsi irregolari. “Una bici per chi non rinuncia alla libertà di scappare dal traffico o ai percorsi panoramici; per le salite e per i percorsi difficili”, recita il comunicato aziendale. Le caratteristiche che saltano subito all’occhio sono il telaio monoscocca in fibra di carbonio con cavi integrati e il motore al mozzo, manubrio e ruote gravel, un set di borse da viaggio. Ducati Futa All Road è già In vendita a 7.690 euro.

Telaio e geometrie della Ducati Futa

Come da tradizione Futa, Ducati ha mantenuto per il telaio una geometria sport endurance e lo ha realizzato monoscocca in fibra di carbonio. Come per la versione stradale, la All Road presenta motore nascosto nel mozzo, batteria integrata nel tubo obliquo, livrea in stile Ducati. Ovvero accenni rosso GP e carbon look a vista. Ciò che la distingue è il carro posteriore compatto, con foderi ribassati, che rende il mezzo più confortevole e genera minor resistenza aerodinamica.

Dettagli di Futa All Road 1 di 7

Completano l’allestimento freni idraulici con dischi da 160 mm, un cambio elettronico wireless 2×12 velocità e ruote con cerchi in fibra di carbonio. Il manubrio e gli pneumatici sono espressamente progettati per un uso misto strada e gravel. Come scritto in precedenza la eBike Ducati Futa è arricchita da un set per il bikepacking. Peso totale nella taglia M di 12,4 Kg, ci sono anche la S e la L ma i pesi variano di pochi etti.

Motore e batteria Futa All Road

Il motore, posto sul mozzo posteriore, è l’FSA System HM 1.0 dell’azienda Full Speed Ahead da 250W e 42Nm di coppia. Promette di fornire un’erogazione di potenza fluida e naturale e dispone di 5 livelli di assistenza. L’app FSA, disponibile per iOS e Android, mostra al conducente statistiche di guida, durata residua della batteria e stato di carica. Superati i 25 km/h, quando l’assistenza viene meno come imposto dalle normative europee, la resistenza del motore è pressoché impercettibile e la pedalata resta scattante e fluida.

A sua volta anche la batteria è a marchio FSA: da 250Wh, integrata nel tubo obliquo ed è disponibile un range extender opzionale da ulteriori 250Wh, per percorrenze ancora maggiori. Il manubrio FSA K-WING AGX Carbon, progettato per il gravel, è caratterizzato da punti di contatto scolpiti, per una migliore ergonomia. Angolazione di 10° avanti per avere una posizione dei polsi più naturale e una dei gomiti più allargata, tanto da facilitare la respirazione.

Altre caratteristiche della Ducati Futa All Road

La bicicletta è inoltre attrezzata con il gruppo SRAM Rival eTap AXS, con freni idraulici e dischi da 160 mm, cambio elettronico wireless 2×12 velocità e ruote Vision AGX 30 con cerchi in fibra di carbonio. Gli pneumatici infine sono Vittoria Terreno Dry, ideali per un uso misto strada e gravel. La sezione differenziata tra anteriore (38 mm) e posteriore (35 mm) garantisce sicurezza di guida, comfort su tutti i terreni e assorbimento delle asperità. La sella è di Selle Italia modello SLR Boost.

Lungo viaggio: servono borse

La Ducati Futa All Road comprende un set per il bikepacking, composto da tre borse Skuad per sella, manubrio e telaio. Queste borse sono realizzate in tessuto completamente impermeabile e capaci di massimizzare lo spazio di stivaggio, con chiusure sicure e un design sagomato.

La bici è ordinabile presso la rete di concessionari Ducati e online su shop.ducati.com. Per poterla osservare da vicino gli appuntamenti sono alla fiera Eurobike di Francoforte tra mercoledì 3 e domenica 7 luglio (padiglione 12, stand C 20) e all’Italian Bike festival di Misano (13-15 settembre 2024).

