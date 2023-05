Ducati e Maserati: visioni opposte sull’elettrico

Ducati e Maserati, due perle della Motor Valley, con visioni opposte sull’elettrico. Una dice che la tecnologia è acerba, l’altra che la strada è questa e ci si adegua.

Ducati e Maserati: una è scettica e vede bene e-fuel e bio-carburanti…

Nella sfilata di top manager sul palco del Motor Valley Festival di Modena, due punti vista diversi sono arrivati da Claudio Domenicali, di Ducati e da Davide Grasso di Maserati. Anche con un filo di garbata polemica. Il primo ha giudicato acerba la tecnologia dell’elettrico, a causa di batterie con una densità ancora insufficiente. E quindi a ingombri difficilmente compatibili con le moto. “Quando l’incidenza delle batterie sarà compatibile con i nostri standard l’elettrica la faremo, stiamo sviluppando una serie di prodotti di prova, ma non ci siamo ancora. Vediamo nei clienti, soprattutto in Cina e negli Usa, grande attenzione alla decarbonizzazione. Abbiamo la fortuna di poter lavorare con il Centro di sviluppo batterie di Volkswagen Group, a Salzgitter. E abbiamo deciso di costruire le moto per il Campionato di Moto-e per imparare, magari sbagliando. Ma teniamo aperte altre strade, com quella degli e-fuel, molto interessanti, anche se al momento in realtà non se ne producono. E considero ingiusto la chiusura della UE nei confronti dei bio-carburanti, dettata da ragioni politiche e non tecniche“.

…l’altra cancella lo storico motore V8 e punta tutto sull’auto a batterie

Grasso ha invece confermato che per Maserati l’elettrico è la scelta strategica. E che entro il 2030 tutta la produzione sarà costituita da veicoli a batterie. Annunciando che quest’anno escono di scena i celebri motori V8 a benzina, prodotti in tutti questi per la marca del Tridente dalla Ferrari. Una “svolta storica“, l’ha definita Grasso, che in passato ha lavorato nel gruppo Nike come responsabile della marca Converse. “È nostro dovere seguire il cliente e il cliente va verso l’elettrico“. Ricordando che il suo brand ha già lanciato due modelli a batterie, la Gran Turismo Folgore e la Grecale Folgore, svelata a fine aprile a Shanghai e in arrivo a fine anno. A spezzare una lancia a favore degli e-fuel è stato il n.1 Lamborghini, Stephan Winkelman: “L’apertura della UE per questa tecnologia è un’ottima notizia. Non solo per noi, ma perché nel mondo ci sono milioni di auto a combustione interna che potrebbero continuare a funzionare“.