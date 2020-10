Ducati e Lamborghini sacrificate da VW per l’elettrico?

Ducati e Lamborghini sacrificate da Volkswagen sull’altare dell’elettrico? Una decisione è attesa entro novembre, in una riunione dei vertici del Gruppo.

Ducati e Lamborghini marginalizzati nella nuova era

L’indiscrezione circola da tempo sui media tedeschi. Ora viene rilanciata dalla Reuters citando “fonti aziendali di alto rango“. Il presidente Herbert Diess vuole sottoporre al board “una lista di cose da fare” per trovare le risorse da investire sull’elettrico. E dimostrare al mondo che può essere ancora più redditizio delle auto tradizionali.

In un primo tempo si era pensato a una drastica ristrutturazione per tagliare i costi. Ipotesi scartata per la fiera opposizione del potente sindacato interno, ben rappresentato anche nel Consiglio di Sorveglianza. E così si sta ragionando di mettere sul mercato le attività i marchi che meno si integrano nelle sinergie del resto del gruppo. In primis le due aziende emiliane, che sono sempre state considerate un po’ un capriccio del vecchio presidente, Ferdinand Piech. In uscita anche Bugatti, per la quale sembra essere stata individuata la strada della cessione a Rimac. In cambio però di un aumento della quota detenuta da Porsche nel costruttore croato.

In Lamborghini il presidente Domenicali già in uscita

Interpellato dalla Reuters, Diess non ha voluto commentare le voci su un imminente addio ai due marchi bolognese. Limitandosi a dire che il Gruppo Volkswagen deve reinventarsi per la nuova era dell’automobile elettrica e a guida autonoma. Ha però aggiunto parole piuttosto significative: “Monitoriamo costantemente il nostro portafoglio di marchi. E questo è particolarmente vero in una fase di cambiamento epocale per la nostra industria. In vista di una ‘market disruption’, dobbiamo concentrarci e chiederci che cosa significa questa trasformazione per le singole parti del gruppo”. Una frase decisamente rivelatrice. Diess è talmente convinto delle prospettive che l’elettrico offre da scommettere in un raddoppio del valore di Borsa della Volkswagen a 200 miliardi di euro. Ducati e Lamborghini (quest’ultima con il presidente Stefano Domenicali in uscita) non fanno più parte del progetto?