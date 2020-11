Ducati by Thok, tre e-bike rinnovate per il 2021

Si aggiorna e si rinnova la gamma di e-bike Ducati by Thok per la stagione 2021. I modelli presentati la scorsa settimana, restano tre. TK-01RR, e-enduro pronto-gara con novità come il sistema di sospensioni Öhlins, la nuova unità Shimano EP8 e i pneumatici Pirelli Scorpion E-MTB. MIG-S, e-mtb All Mountain aggiornata con nuove geometrie, e una nuova batteria Shimano. La e-SCRAMBLER da trekking e “urban ready” ispirata ora disponibile nell’iconico giallo e nel colore “Matte Grey”. Eccole nel dettaglio.

Ducati TK-01RR pronta alla gara

La nuova TK-01RR è il modello top della gamma Ducati by Thok. E’ una e-enduro promto gara che adotta le più moderne soluzioni tecniche per vivere l’off-road nella sua massima espressione, anche sui percorsi più impervi. Il nuovo motore Shimano EP8, con un peso di 2.6 kg e una coppia massima di 85Nm, assicura un rapporto massimo di servo assistenza pari al 400%. Prestazioni raggiunte grazie alla riduzione degli attriti del 36% rispetto al modello MIG-RR.

Abbinato alla nuova App Shimano E-tube Project, il sistema consente di variare in tempo reale coppia massima, accelerazione e temporizzazione di assistenza, anche usando lo smartphone in modalità wireless.

Nel nuovo telaio in alluminio il tubo obliquo verticalizzato ospita una batteria integrata Shimano da 630Wh. Le geometrie della TK-01RR sono decisamente orientate all’uso e-enduro più spinto, con un angolo sterzo pari a 64.5°, un top tube allungato e un tubo sella verticalizzato da 75.5°. Il nuovo head tube standard da 1.8” tapered assicura rigidezza nell’area sterzo. La trasmissione è a 12 velocità.

I freni Shimano XT a quattro pistoni, con dischi da 203 mm e funzione di raffreddamento “Ice technologies”, garantiscono una frenata sempre potente e modulabile. La nuova forcella Öhlins RXF 38 da 180 mm offre ampia possibilità di personalizzazioni. La sospensione posteriore da 170mm è dotata di ammortizzatore Öhlins TTX, completamente regolabile.La TK-01RR è equipaggiata con le nuove gomme Pirelli Scorpion E-MTB in configurazione “S” (29×2.6 anteriore / 27,5×2.6 posteriore).

Prezzo di listino 6.990 euro

La MIG-S con batteria più potente

La Ducati by Thok MIG-S è una All Mountain agile, performante e divertente. Nella versione 2021 si presenta dotata del collaudato motore Shimano Steps E8000 e di una nuova batteria Shimano che prevede il 26% di energia in più rispetto alla precedente versione, posizionata al di sotto del tubo obliquo.

E’ stata rivista anche nelle geometrie del telaio, con il top tube allungato e il tubo sella verticalizzato (74,7°), ottenendo così un maggiore comfort di guida, più trazione e più controllo nei passaggi più tecnici del percorso. Il design del telaio in alluminio idroformato e la grafica sono realizzati dalla D-Perf di Aldo Drudi.

Con i suoi 150 mm di escursione all’anteriore e i 140 mm al posteriore, la All Mountain Ducati consente di esplorare qualsiasi sentiero. MIG-S è dotata di forcella Marzocchi Bomber Z2, ammortizzatore Fox Float TPS, freni Sram Guide T a 4 pistoni, cerchi THOK e-plus da 29″ all’anteriore e 27,5″ al posteriore con gomme Pirelli Scorpion E-MTB “S”, trasmissione a 12 velocità 11-50.

Pezzo 4.890 euro

L’e-Scrambler dalla città alla campagna

L’e-Scrambler Ducati by Thok è la trekking e-bike “urban ready” che si ispira alla “Land of Joy”. E’ disponibile in due colorazioni: l’iconico giallo Scrambler e l’elegante “Matte Grey”. Permette di spostarsi nel traffico cittadino ed esplorare le strade di aperta campagna. Il telaio è in alluminio, il motore è il Shimano Steps E7000 da 250 Watt con batteria da 504 Wh e gli pneumatici i Pirelli Cycl-e GT.

E’ equipaggiata con cambio Sram NX 11 velocità, freni Sram a 4 pistoncini e una ricca dotazione di accessori indispensabili per l’uso quotidiano come portapacchi, parafanghi, cavalletto e luci di segnalazione. Il reggisella telescopico ne aumenta il comfort, permettendo al guidatore di salire e scendere agevolmente in sella e assicurando un appoggio sicuro nelle soste.

Prezzo 3.699 euro

Ducati by Thok si acquista anche on line

I nuovi modelli saranno disponibili per l’acquisto attraverso i rivenditori europei Ducati e on line all’indirizzo: https://www.ducati.com/it/it/ e-bike

