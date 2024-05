Dubbio di ricarica (a Roma) con gli incentivi in arrivo

Dubbio di ricarica da sciogliere, con gli incentivi maggiorati in arrivo da lunedì 3 giugno. Paolo, un lettore romano, chiede lumi su come organizzarsi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Dubbio di ricarica / A Roma ha senso passare all’elettrica se non ricarico a casa?

“Sto pensando di passare ad un’auto elettrica e vorrei un vostro parere: abito a Roma e, almeno al momento, non ho la possibilità di una colonnina di ricarica domestica. Secondo la vostra esperienza, è fattibile il passaggio ad un’auto elettrica? Oppure necessariamente bisogna poterla ricaricare a casa? Grazie“. Paolo Vizzani

Ha senso, ma è bene organizzarsi prima di comprare…

Risposta. Sono tantissimi gli italiani (e non solo) che guidano un’auto elettrica senza avere la possibilità di ricaricare a casa. Si tratta di organizzarsi e i problemi da verificare sono due. Il primo, ovviamente, è se a portata ci sono colonnine di ricarica pubblica normalmente disponibili. Possibilmente con stazioni di entrambi i tipi: in AC fino a 22 kW, per le ricariche normali più lente ed economiche (e più frequenti). E in DC (o addirittura HPC) per le ricariche più veloci, oltre i 50 kW. Queste ultime sono sì più costose, ma permettono di ricaricare l’auto in mezz’ora o poco più e questo in caso di necessità di una partenza immediata per viaggio fuori città… L’altro problema riguarda i prezzi di queste ricariche, su cui è bene indagare prima di acquistare l’auto. Facendo due conti su quanto costerà viaggiare, in relazioni ai consumi effettivi dell’auto. Una volta capito di quali colonnine ci si può servire, si può capire quanto si spenderà e se ci sono app o forme alternative di abbonamento con cui contenere i costi. Sembra complicato, detto così, ma una volta che ci si è organizzati è piuttosto semplice. E comunque a Roma le colonnine non mancano, anche se troppo spesso sono occupate da chi le utilizza come parcheggio…