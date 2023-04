Dubbi di ricarica, in autostrada e a casa

Dubbi di ricarica per due lettori. Bruno deve fare un viaggio in autostrada, Matteo deve capire come detrarre le spese per le ricariche a casa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Dubbi di ricarica 1 / In viaggio da Frosinone a Brescia, come ricarico la mia Spring?

“Cortesemente avrei bisogno delle informazioni avendo acquistato una Dacia Spring elettrica. Dovrei fare un percorso da Frosinone a Brescia via Autostrada, avendo come gestore ENEL X Way. Gentilmente potrei sapere come comportarmi per le ricariche? Oppure se potrei parlare con un’esperto per chiarimenti?“. Bruno Incelli

Risposta. Nessun problema per ricaricare in Autosole nel tratto fino a Fiorenzuola, da dove poi si imbocca il raccordo per Brescia. In tante stazioni di servizio ci sono le colonnine di Free to X, cliccando qui può consultare la mappa aggiornata. Non sappiamo se la sua Spring è predisposta per la ricarica in corrente continua, con potenza massima di 30 kW. In caso contrario c’è comunque la colonnina in cui rifornire in AC, al massimo a 7,4 kW, e quindi con tempi più lunghi. Quanto ad abilitare e pagare la ricarica, nessun problema: basta strisciare la sua tessera Enel X Way sulla schermo della colonnina. Oppure abilitarsi via app.

Dubbi di ricarica 2 / Come contabilizzo le ricariche a casa con l’auto del lavoro?

“S pero di poter ottenere qualche info da parte vostra. Sono un agente di commercio e sto valutando un auto elettrica. Ma ho intuito che per poter detrarre le spese di ricarica dovrei dotarmi di un contatore dedicato. È vero o esiste la possibilità di usare quello di casa, con un contabilizzatore a norma per differenziare i consumi di casa da quelli di ricarica? Inoltre se optassi per il secondo contatore dovrei valutare un offerta “usi diversi”? Perché ho notato che ha un costo ben più alto di quella domestica. Vi ringrazio per un vostro utile riscontro “ . Matteo Tonetto