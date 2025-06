Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

DS N°4 elettrica meno cara della plug-in, 43.350 euro contro 47.050. E Più costosa dell’ibrida di 4.850 euro. La forbice di prezzo si restringe sempre più.

DS N°4 elettrica a 43.550 euro, contro 43.550 della plug-in

La marca francese del gruppo Stellantis ha messo on line caratteristiche e prezzi della nuova DS N°4, già ordinabile. E a colpire è soprattutto il listino: l’elettrica non è affatto la più caraa della gamma. Costa più dell’ibrida, ma non uno sprofondo in più, e meno dell’ibrida plug-in.

In versione ibrida a ricarica automatica viene proposta a partire da 38.500 euro. La variante 100% elettrica E-TENSE con batteria da 58,3 kWh e autonomia di 450 km e potenza di 213 CV è ordinabile a partire da 43.550 euro.Le prime consegne sono previste per settembre;

450 km di autonomia con batteria NMC da 58,3 kWh

Le dimensioni della DS n°4 sono da auto di taglia media: lunghezza di 4,40 m, larghezza di 1,87 m e altezza di 1,47 m. La marca francese assicura che la versione elettrica E-TENSE “coniuga un’autonomia di 450 km (ciclo combinato WLTP) e prestazioni elevate, con potenza di 213 CV e coppia di 343 Nm.

Sviluppata con componenti di ultima generazione, questa versione si basa su una tecnologia innovativa derivata dall’esperienza di DS Automobiles nella Formula E. In particolare in ambito software, per offrire un’esperienza di guida elettrificata senza compromessi“.

Con batteria da 58,3 kWh di capacità netta e una chimica di tipo NMC. La capacità di ricarica dà la possibilità di immettere energia per fare 100 km in 11 minuti o dal 20 all’80% in 31 minuti presso una stazione di rifornimento rapido. Con tre livelli di frenata rigenerativa, da -0,6 m/s² a -2 m/s².

