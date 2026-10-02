DS E-Tense da 4 mesi in officina: zero informazioni e una stima da brividi

Motore elettrico da sostituire dopo poco più di due anni di vita e a garanzia appena scaduta. Eduardo si ritrova così con la sua DS 3 E-Tense bloccata da quattro mesi nell’ officina del concessionario ufficiale, senza una diagnosi, un preventivo, l’indicazione di una tempistica per la riparazione. Ma una stima informale, fatta a voce, che mette i brividi: 8.000 euro solo per i ricambi. Un brutto biglietto da visita, dice il lettore, per il brand e per l’auto elettrica europea in generale. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Motore elettrico da buttare dopo 2 anni. Possibile?

“Vi scrivo per accendere i riflettori su una vicenda che ritengo emblematica delle difficoltà che noi fautori della mobilità elettrica ci troviamo ad affrontare, non a causa della tecnologia, ma per via di un’assistenza inadeguata per le auto elettriche.

Da più di 4 mesi la mia DS 3 E-Tense ( full electric ) è letteralmente “sequestrata” presso l’officina della concessionaria Cisa 2000 di Bologna con sede in Via Paolo Bovi Campeggi 4 (Gruppo Stefanelli 1952), a seguito di una grave rottura del motore che necessita della sua completa sostituzione. L’auto aveva già avuto un analogo problema, con fermo di alcune settimane, pochi mesi dopo l’acquisto e risolto con un aggiornamento software.

Il costo dato a spanne: 8.000 euro solo di ricambi

Nonostante i ripetuti solleciti, le richieste di aggiornamento e il gravissimo disagio personale e professionale dovuto all’assenza del veicolo, ad oggi non ho ricevuto alcuna tempistica certa per la riparazione né una soluzione dignitosa per il fermo tecnico. L’auto, di cui sono proprietario da 2 anni e con garanzia scaduta all’atto del blocco da 4 mesi, è ferma dal 19 maggio e la concessionaria e la DS si trincerano dietro un inaccettabile silenzio, nonostante io stia continuando a pagare mensilmente il finanziamento Stellantis con cui ho acquistato l’auto.

1- Ho richiesto il report scritto della diagnosi e il preventivo di spesa: nulla. Mi è stato detto, a voce, che solo i ricambi del motore costano 8000 €. Manca iva e manodopera.

2- Ho chiesto l’apertura di un pratica di Correntezza Commerciale: silenzio.

3- Mi sono rivolto ad un avvocato per inviare una lettera di diffida. La risposta è stata un generico “ci occuperemo del caso”.

Non è così che si promuve l’auto elettrica europea

Ritengo che subire un blocco così lungo per la riparazione di una componente strutturale vada contro ogni logica di tutela del consumatore ( violando i tempi congrui previsti dal codice del consumo ) e, soprattutto, rappresenti un pessimo biglietto da visita per chiunque voglia dare fiducia al mercato delle auto a batterie. Come possiamo promuovere la transizione ecologica se il cliente viene abbandonato a se stesso?

Come possiamo incentivare l’industria europea dell’auto e difenderla dall’aggressività dei brand cinesi, offrendo questo pessimo servizio?

Vi autorizzo alla pubblicazione di questa mia denuncia, anche nella speranza che i responsabili di questa incresciosa situazione possano rivalutare il loro comportamento omissivo e ingiustificato„. Eduardo Azzarone

Perchè non rivolgersi a un’officina indipendente?

Risposta – Solo l’azienda – concessionario e costruttore – possono replicare a una denuncia così circostanziata e grave. Auspichiamo che lo faccia al più presto, pronti a darne conto.

Non è la prima volta che pubblichiamo racconti come quello di Eduardo. Ma nel suo caso balza all’occhio la stima sul costo di sostituzione del motore: 8.000 euro di puri ricambi, che con manodopera e Iva rischiano a diventare 12-13.000 euro. Mesi fa un’operazione analoga su una Mercedes EQA 250 di 5 anni e con oltre 200 mila chilomertri comportò una spesa di 5.800 euro, tutto compreso. Come si arriva a un divario del genere? Sappiamo però che nelle riparazioni fuori garanzia, molte officine non vanno troppo per il sottile. E un guasto al motore può comportare la sostituzione in blocco anche dell’inverter e della trasmissione.

Perchè allora non cercare un’alternativa al di fuori dell’assistenza autorizzata ufficiale? All’estero già esistono reti indipendenti di assistenza per EV c qualcosa si sta muovendo anche in Italia. Nata all’inizio di quest’anno, per esempio, la reteEv Safe ha già aperto a Paderno Dugnano la sua proima officina specializzata. E’ in grado di effettuare riparazioni profonde alle auto elettriche di tutte le marche (batterie compresa) e promette una dignosi dei guasti in giornata.