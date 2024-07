DS 3 50 kWh Performance Line+

DS3 50 kWh vendesi. La propone Alessandro, un lettore vicentino, con questa descrizione:

“Vi leggo sempre e grazie a voi nel 2021 ho comprato due auto elettriche, una DS 3 e una Tesla Model 3. Mi trovo a voler vender la DS, che reputo un’ottima macchina, sicuramente meno efficente della Tesla e meno tecnologica, ma rifinita meglio e con una solidità percepita molto maggiore. L’auto è molto piacevole da guidare, ma purtroppo ho bisogno di un auto più grande. L’auto è una DS3 Crossback. La versione è la piu ricca, già da sé full optional e a listino costa 44.000 euro. Tra gli optional ha: caricatore di bordo potenziato ad 11 kW in trifase e fari matrix, incredibili. Eseguiti due tagliandi presso la concessionaria. Vi allego alcune foto”. Per contatti potete scrivere alla mail: alessandrostella1980@yahoo.it

Tutte le offerte di Elettrico Usato: Tesla, Skoda, VW, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Cupra, Aiways…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.